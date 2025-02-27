Edirne'de 460 yıllık tarihi Ali Paşa Çarşısı'nın Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, "Alım gücünün düşmesi, yurtdışından gelenlerin de azalmasıyla maliyetlerin artmasından dolayı esnaf devretmeye başladı. Neredeyse yüzde 50 yüzde 60 düşüş var" dedi.

son yıllarda akın akın gelen Bulgaristan vatandaşlarının alım gücünün düşmesinden dolayı ve Türkiye'ye gelişleri yarıya düştü. Bulgar vatandaşların Edirne'ye daha az sayıda gelişleri ise işyerlerini devreden, kiralayan ve satışa çıkaran esnafların olduğu öğrenildi.

Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından 12 Aralık 2024'te alınan karar uyarınca Bulgaristan ve Romanya ülkeler Schengen Bölgesi'ne dahil olmasının ardından diğer Avrupa ülkelerinde seyahat ederek alışveriş yapmaya başladı.

Edirneli esnaflar, Bulgarların yaz döneminde ülkeye gelişlerinin artmasını beklediklerini belirtti.

Edirne'de 460 yıllık tarihi Ali Paşa Çarşısı'nın Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, "Bu biraz mevsimsel olarak da etkileniyor. Ocak, şubat ve mart aylarında işlerimiz genelde düşük oluyordu. Yalnız 2024'ün 6. ayından sonra yurtdışından gelen ziyaretçilerimiz de bir düşüş var. Edirne'ye geliyorlar ama biraz alışverişlerde çekiniyorlar.

Ali Paşa çarsısında ve her dönem dönem zor zamanlarda geçiyoruz. 2025 yılı ile beraber biz zor dönemden geçiyoruz. Alım gücünün düşmesi hem yurtdışından gelenlerin de azalması maliyetlerin artmasından dolayı esnaf devretmeye başladı. 2025'te Bulgaristan Avrupa Birliği'ne üye oldu. Bütün Avrupa sınırlarında alternatif pazarlar da biraz çoğaldı. Oradan da bakmak lazım. Neredeyse yüzde 50 yüzde 60 düşüş var" dedi.

Edirneli esnaf Sidar Basunlu, "Genel olarak son bir yıldır yabancıda bir azalma var. Tabii ki bizim fiyatlarımızda sürekli yükselmeler oldu. Kiralardan ve giderlerden kaynaklı Edirne artık cazip bir durum haline gelmiyor. Bulgarlarda şöyle bir şey var şimdi rekabet olduğu zamanlar yani insanların satışları iyi olduğu zaman iş oluyordu ve bir sıkıntı olmuyordu.

Bulgar gelişleri neredeyse yarı yarıya düştü. Bu durumdan kaynaklı insanlar artık yüksek kiralarla karşılaştığı için şimdi Bulgar daha çok geldikçe kiralar artmaya başladı. İnsanlar da iş yaptığı için pek fazla etkilenmiyordu ama şimdi yabancının gelmesi yarı yarıya neredeyse düştüğü için bu sefer insanlar kirasını çıkaramayınca çoğu esnaf dükkanı devretti.

Eskiden hafta içi de çok yoğun olurdu ama hafta sonu daha da yoğun olurdu. Şuan hafta içi yok denebilecek kadar düşük hafta sonu da çok az miktarda geliyorlar" şeklinde konuştu.

Bulgaristan'ın Filibe şehrinden alışveriş için gelen Alexander Bijandov, "Türkiye'de fiyatları bizim ülkeye göre daha uygun. Biz uygun olduğu için buraya geliyorduk, ama gecen yılın yarısından itibaren fiyatlar yükselmeye başladı. Bizde 10 leva olan ürün burada 9 olduğu için aradaki fark çok değil. Daha önce yarı yarıya idi şimdi aynı olmaya başladı. Sadece gezmeye geliyoruz. Çok fazla bir şey almıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bulgaristan vatandaşı Denislav Uzunov, Edirne'de alışveriş yaptığını ve fiyatların kendi ülkelerinde ve Edirne'de neredeyse aynı olduğunu belirtti.