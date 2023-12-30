Bu sabah saatlerinde resmi gazetede yayınlanan düzenleme doğrultusunda turizm amaçlı kiralanan konutlara yönelik bakış açısı tamamen değişti. Resmi Gazete kararına göre tek seferde 100 gün ya da 100 günden kısa süre ile turizm amaçlı kiralanacak evlerin 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla son durumuna dikkat çekildi. Yönetmelikte özellikle yerli ve yabancı kişilere kiralanacak olan evlerin izin belgesi bulunması gerektiğine dair kritik bir detay paylaşıldı.

İzin Belgesi Zorunluluğu Getirildi!

Konutun niteliği, izin belgesi, başvuru süreci, izin belgesi sahibi olanı konut sahiplerinin uyması gereken hükümler gibi farklı kararlara dikkat çekildi. E-devlet sistemi üzerinden online ortamda izin belgesi başvurusunda bulunabilecek.

Öte yandan başvuru sırasında TC kartı ya da nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte ibraz edilmesi gerekecek.

Bakanlığın Soğuk Damgası İstenecek!

Tüzel kişiler vergi kimlik numarasını beyan edecek. Belge sahibinin ismi soyismi, ticaret unvanı, konut adresi ve izin belgesi tarihlerine yönelik tüm detaylar yer almak zorunda olacak.

Bakanlığın denetiminde olduğunu ifade eden soğuk damga ile işaretlenmiş bir plaket turizm amaçlı olarak kiralama yapılan konutun giriş kısmına asılacak. Kriterlere aykırılık gösterenler maddi para cezasına çarptırılacak.