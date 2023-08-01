Teşhis hatası sonucu yanlış cenaze defnedildi. Vedat Gök'ün (63) cenazesi yerine Erdoğan Mertkan'ın (87) cenazesi defnedildi. Yanlışlık fark edildikten sonra Mertkan'ın cenazesi çıkartılarak doğru ailesine teslim edildi. Adana'da teşhis edilmeden teslim alınan cenaze başkasına ait çıkınca işler karıştı. Defnedilen 87 yaşındaki adamın cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılarak yeniden toprağa verildi.
Kozan ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Vedat Gök'ün (63) ailesi, bu sabah cenazelerini almaya geldi. Gök ailesi, teşhis etmeden cenazeyi hastane morgundan teslim aldı. Cenaze, Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi.
Daha sonra aynı morga, gece saatlerinde aniden rahatsızlanıp hastanede yaşamını yitiren Erdoğan Mertkan'ın (87) yakınları geldi. Yakınları, teşhis sırasında cenazesinin Mertkan'a ait olmadığını anladı. İnceleme sonucunda, Vedat Gök'ün cenazesi yerine yakınlarına Erdoğan Mertkan'ın cenazesinin teslim edildiği ortaya çıktı.
Gömüldüğü yerden çıkarılarak yeniden defnedilen Mertkan'ın cenazesi, gömüldüğü yerden çıkarılarak yakınlarına teslim edildi. Mertkan'ın cenazesi, yeniden Kozan mezarlığında, Gök'ün cenazesi ise Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi.