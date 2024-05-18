Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Uluslararası Katılımlı Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi’ 3 gün boyunca farklı oturumlarla düzenlendi. Toplamda 10 farklı ülkeden, 50’ye yakın üniversiteden 100’e yakın akademisyenin ağırlandığı ve kongrede 17 oturumda 67 bildiri sunuldu.

Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştiren kongrenin ilk oturumuna Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlubaşta olmak üzere, İYİ Parti Bursa MilletvekiliSelçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter YardımcısıMehmet Yıldız, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ferudun Yılmaz, Prof. Dr.Osman Karatay, BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr.Emin Balkan, Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Taner Taştekin ile TDYTB’nin Yönetim Kurulu Üyeleri, STK’lar, davetliler ve öğrenciler katıldı. TDYTB Genel Başkanı Tatlıoğlu,"Dünya demir perdeler ülkelerinin yıkılışından sonra yeni bir yapıya bürünüyor. Bu yelpazede mensubu olduğumuz topluluğun geleceğe kapı açması çok heyecan vericidir. Yeni bir dünya yapısının Türk devletleri teşkilatı kurulmasıyla da kapıları daha başka açılmış daha bir aralanmıştır. Hem küreselleşme hem yerelleşmenin birlikte yer alacağı süreç içerisinde insanlığa katkı sağlayacak yeni ve güçlü medeniyetin doğuşuna şahitlik ediyoruz. İnsanlığa hizmet olacak bu yüzyılın geçmişinde refahta bulunmak yapıları öne çıkarmak çok önemli. Bundan sonraki hayatında birlik oluşum ve düzeni sağlamak da o kadar önem arz etmektedir. İşte tam yeniden bir medeniyetin doğuşunda akademik dünya ve siz hocalarımıza çok ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç beklenti halindedir, bilginize sunuyoruz” dedi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Katılımlı Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi’nin Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştirilmesinden dolayı gurur duyduğunu ifade ederek şunları kaydetti;

"Bu kongreye ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı da gururluyuz. Bu kongrenin sadece Türkiye’de farklı üniversitelerde değil büyük Türk dünyasının diğer devletlerin de ve şehirlerinde üniversitelerinde devamını niyaz ediyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak fazlasıyla zaten başlangıçta hakkımızdı diyorum. Yörük Türkmen Birliği’nin burada olması, Bursa’da olması, Uludağ Üniversitesi’nin bu alanda, kültürel faaliyetlerdeki güçlü geleneği, kültürüyle ilgili hem kurumsal altyapımız ile yoğun faaliyetler yürütüyoruz. Yaklaşık öğrencilerimizin yüzde onu yabancı öğrenci durumunda 6 bin 500 civarında bir misafir öğrencimiz var. Bunların önemlice bir kısmı yani yarıdan fazlası bizim Türk kültür havzasının öğrencilerinden oluşuyor. Bursa malum zaten demografi olarak büyük ölçüde Balkanlar Kafkas’a kadar Türkiye’mizin dışındaki Türk kültür havzasının göçleriyle şekillenmiş bir nüfus yapısına da sahip. Başlangıç teması bu açıdan yine bu kongrenin bizim üniversitemizde olmasını icap ettiriyordu. Bundan dolayı da gururluyuz.”

Açılış oturumunda Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Arnavutluk Tiran New York Üniversitesi’nden Dr. Vehap Kola, Bakü Devlet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vagif Sultanlı, Arnavutluk Tiran Üniversitesi’nden Prof. Dr. Lindita Xhanari Latifi hazır bulunurken Balkon Türkoloji Araştırmaları Merkezi’nden Dr. Ayla Hafız Küçükusta ise oturuma online olarak bağlandı. Kongrenin ilk oturumu Avrupa ve Balkanlar’da Türkler ve Etkileri konu başlığıyla gerçekleştirildi. Kongrenin diğer oturumları ise çeşitli salonlarda farklı konular ile devam etti.