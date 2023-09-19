Türk Ekonomi Bankası TEB hesaplarınızdan farklı bir banka hesaplarına yapacağınız para transfer işlemini EFT Saatleri içerisinde yapmalısınız. Türk Ekonomi Bankası TEB EFT saatleri içerisinde yaptığınız para transferi anında karşı banka hesabına geçer.

Türk Ekonomi Bankası TEB Eft Saatleri dışarısında başka bir bankanın hesabına yapacağınız para transferi bir sonraki iş günü saat 10.30’dan sonra geçer. EFT yaparken bu ayrıntıyı kaçırmamaya dikkat edin. Aksi taktirde mağdur duruma düşebilirsiniz.

Türk Ekonomi Bankası TEB EFT Saatleri Kaça Kadardır ?

Türk Ekonomi Bankası TEB EFT işleminizde aynı gün paranın karşı banka hesabına geçmesi için eft işlemlerinizi sabah saat 08:30 ‘dan akşam saat 17:00 ‘a kadar yapmalısınız. Bu saatler arasında yapacağınız işlemler 5 dakika içerisinde, bu saatler dışında yapacağınız EFT işlemleri bir sonraki mesai başlangıcından sonra karşı banka hesabına geçer.

Türk Ekonomi Bankası TEB EFT Yaptım Karşı Hesaba Geçmedi ?

Bankacılık oldukça gelişmiş ve yeni teknolojiye ayak uydurmaya devam etmektedir. Çok nadir olarak EFT işlemleri kuyruk denilen sisteme takılır ve karşı hesaba geç düşebilmektedir. Böyle bir durumda beklemek en doğru çözüm olmakta olup, mesai bitmeden para banka çalışanları tarafından kuyrukta olduğu tespiti sonrası anında hesaba geçecektir.

Türk Ekonomi Bankası TEB EFT Yaptım Karşı Hesaba Geçmedi Ne Yapmalıyım ?

Banka müşteri hizmetlerini arayarak bildirmeniz durumunda anında işlem yapılır ve para karşı hesaba geçişi ile ilgili işlemler tamamlanır. İşlemi yaparken ödeme yaptığınız tutarı, hesap adı soyadı vb tüm bilgileri kontrol edip doğru bilgiler girdiğinizden emin olduktan sonra görüşünüz.

Herhangi bir durumda EFT bilgilerini yanlış girdiyseniz para havuzda bekletilmekte olup, telefon bankacılığı üzerinden görüşmeniz durumunda işleminiz anında yapılacaktır.