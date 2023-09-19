Bursa'nın ünlü börek ustası Hasan Acar, 177 bin başvuru arasından 4 bin 951. sırayla Türkiye'nin otomobili Togg'u kazanarak Gemlik'teki Togg Otomobil Fabrikası'ndan aracını teslim aldı. Bu olay, Hasan Acar'ın daha önceki rekortmen başarılarına bir yenisini ekledi. Uzaya börek gönderme denemesiyle stratosferi geçen kol böreği iniş yapmış, dünyanın en uzun kol böreğiyle Guiness Rekorlar Kitabı'na girmiş ve İngiliz Kraliyet Sarayı'na gönderdiği kol böreği Buckingham Sarayı tarafından kabul edilmeyip geri iade edilmişti.

Hasan Acar, Togg'u almak için önce peşinatını ödedi ve ardından Gemlik'teki Togg Otomobil Fabrikası'ndan aracını teslim aldı. Bu özel anı daha da özel kılmak için Acar, Gemlik'teki fabrikaya Togg şeklinde börek maketiyle gitti. Fabrikadaki çalışanlara sürpriz yaparak börek ikram etti. Acar, son model akıllı cihazını teslim alırken börekten yapılma Togg maketini ise fabrikada bıraktı.

Acar, aracını teslim aldıktan sonra fabrika çıkışında bir açıklama yaptı ve heyecanını paylaştı. "Börekten Togg yapmıştık ve onu teslim ettik. Aynısını gerçekten yapmışız ama araca binmek ayrı bir heyecan vericiymiş. Ülkemizin Cumhurbaşkanına ve bu fabrikadaki emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle şehirlerarası yollarda bu araçla yolculuk etmeyi çok istiyorum" dedi.

Acar, espri yaparak "İtalya'nın Gemlik ilçesine gidiyoruz" dediklerini ancak yerinde gördüklerinde İtalya olmadığını, buranın Gemlik olduğunu söyledi. Fabrikanın devasa boyutlarına ve büyüleyici yatırımına hayran kaldığını belirtti ve araçlarını aldıktan sonra yola çıkmak için sabırsızlandığını ifade etti.