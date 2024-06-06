ESCON Enerji, Türkiye ve çevre ülkelerde temsilciliğini yürüttüğü Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ile Asya-Pasifik pazarına açılıyor.

Global enerji hizmet şirketi ESCON Enerji, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) partnerliğinde Asya-Pasifik pazarına açılıyor. Pazara, MHI Asya-Pasifik’in genel merkezinin bulunduğu Singapur’dan giriş yapan şirket, ilk etapta bu ülkedeki üç firmanın enerji verimliliği projelerine yönelik saha ziyareti gerçekleştirdi.

“Singapur hizmet vermeye başladığımız 13’üncü ülke”

2011 yılından beri MHI’nın Türkiye ve çevre ülkelerde temsilciliğini yürüttüklerini söyleyen ESCON Enerji CEO’su Onur Ünlü, “İşletmelerde enerjinin verimli kullanılması için soğutma sistemlerinin modernizasyonu ve otomasyonu büyük önem taşıyor. Bu sayede işletmelerin enerji tüketimleri düştüğünden hem emisyonları hem de enerji maliyetleri azalıyor. MHI da dünyanın en verimli soğutma gruplarını üretiyor. Partnerimizin ürünleri, bizim sistem tasarımlarımız sayesinde ülkemizde ve yurt dışında birçok farklı sanayi kolunda soğutma için harcanan enerjiyi asgari seviyelere düşürdük. Singapur’da da yeşil dönüşüm sürecinde soğutma sistemleri ön plana çıkıyor. Devletin bu alanda ciddi mevzuatları, şirketlerin de odaklı çalışmaları var. Çünkü Singapur, Ekvator kuşağına yakın bir ülke olduğundan hava sıcak ve rutubetli. Bu nedenle iklimlendirme sistemleri ülkenin enerji tüketiminde ve emisyon salımında yüksek paya sahip. Tüm bunlar Singapur’un iklimlendirme sistemlerinde enerji verimliliği alanında önemli bir pazar olduğunu gösteriyor. Biz de MHI partnerliğinde bu pazara giriş yapmak üzere ilk etapta MHI’nın hizmet verdiği üç şirket ile görüşmelere başladık ve saha ziyaretlerimizi tamamladık. Singapur, hizmet verdiğimiz 13’üncü ülke oldu. Hedefimiz bu pazarda MHI ile birlikte büyüyüp derinleşmek” dedi.

“Endonezya, Malezya ve Tayland için de çalışmalara başladık”

Singapur’un ardından diğer Asya-Pasifik ülkeleri için de fizibilite çalışmalarına başladıklarını belirten Ünlü şöyle devam etti; “Önümüzdeki dönemde yine MHI partnerliğinde başta Endonezya, Malezya ve Tayland olmak üzere bölgedeki pazarlarda faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. Bu pazara giriş yapan ilk Türk enerji hizmet şirketiyiz. Dünyanın öncelikli gündemlerinden biri olan yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği alanında ülkemiz sınırlarını aşıp farklı coğrafyalara ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Asya Pasifik pazarıyla birlikte Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına ağırlık vermeye de devam edeceğiz.”