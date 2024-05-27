YÖNETİM KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK YOK

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ın başkanlığında toplanan THY yönetim kurulu üyeleri genel kurulda yönetim kadrosunda değişikliğe gitmedi. Genel kurul sonrası mevcut ekiple yola devam edileceği kamuoyuna duyuruldu.

Bu karar, THY’nin yönetiminde yer alan İnegöllü isim Dr. Melih Şükrü Ecertaş’ın da aralarında bulunduğu yönetimin istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme politikasının güvenli olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı.

KÂR PAYI DAĞITILMAYACAK

Toplantı da ayrıca kar payı dağıtımı da gündeme geldi. Türk Hava Yollarının 2023 yılı finansal performansı doğrultusunda, genel kurulda hissedarlara kar payı dağıtılıp, dağıtılmayacağı oylamaya sunuldu. Üyelerin oyları sonucunda, hissedarlara kâr payı dağıtılmamasına kararı verildi.

NE KADAR KAR ETTİ?

2023 yılına ait mali tablolarını açıkladı. Verilere göre şirket, net karını bir önceki yıla göre rekor oranda artırarak yüzde 244 kar etti. Türkiye’nin dev şirketi 2022 yılı net karı 47 milyar 429 milyon TL olarak gerçekleşmişti. 2023 yılında se yüzde 63’lik artışla 311.2 milyar TL’den 504.4 milyar TL’ye çıktı. 2023 yılında THY’nin brüt karı yüzde 58’lik artışla 119.5 milyar TL’ye; Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise yüzde 47’lik artışla 115.4 milyar TL’ye yükseldi. Bilançoda borçları incelendiğinde 242.7 milyar lira olurken toplam varlıkları 1 trilyon 50 milyar 91 milyon lira oldu. Satışlardan elde edilen gelir ise 5004.3 milyon lira olurken brüt karı yüzde 58 artışla 119.4 milyar lira oldu.

YÖNETİM KURULU NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı genel kurulda alınan kararla 103 bin 52 TL’ye yükseltildi.

DR. MELİH ŞÜKRÜ ECERTAŞ KİMDİR?

1987 yılında Bursa’nın İnegöl doğumlu olan Melih Ecertaş, Eurasia Invest Yönetim Kurulu Üyesi. AK Parti Gençlik Kolları eski Başkanı olan Ecertaş, 2004 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 2009 yılında Beykent Üniversitesi İşletme ve Uluslararası Ticaret Bölümü’nden mezun oldu. 2008 yılında Fulbright bursunu kazanarak, Amerika Birleşik Devletleri’nde Yüksek Lisans yaptı. MIT/Sloan School of Management’ta araştırma asistanlığının ardından, Gebze Teknik Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları alanında doktorasını tamamladı. İbn Haldun Üniversitesinde Dr. Öğretim Görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.

2011-2019 yılları arasında Çilek Mobilya’da Kurumsal Gelişim Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. 2015-2017 yılları arasında insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Mental HR’da Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2018 yılında Uluslararası Yatırım Danışmanlığı Şirketi Eurasia Invest’in kurucuları arasında yer aldı ve halen yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürmekte.

İleri derecede İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen Melih Ecertaş, evli ve üç çocuk babası olup, İnegöllü mali müşavir Mehmet Ecertaş’ın oğludur.