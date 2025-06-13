TÜHİS’in temsil ettiği kamu işveren tarafı, ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için ise yüzde 8 zam önerdi. Görüşmelerin ardından kameralar karşısına geçen TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, teklifin işçiler için hayal kırıklığı yarattığını belirterek tepki gösterdi.

27 Şubat’ta TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmasıyla başlayan görüşmeler, 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs’ta yapılan toplantıların ardından bugün tekrar devam etti. Bugünkü buluşmada ilk teklif taraflara iletildi.

Ramazan Ağar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada verilen teklifin çalışan beklentilerinin çok uzağında olduğunu, kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Ağar, ara buluculuk ve grev süreçlerine işaret ederek, ikinci bir teklifin en kısa sürede sunulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca enflasyonun sorumlusunun çalışan maaşları olmadığını, ücretlerin enflasyona bağlanmasının haksızlık olduğunu ifade etti.

İki konfederasyonun sunduğu 21 maddelik talep taslağında, kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya çıkarılması istendi. Bu artıştan sonra kıdem zammı talep edilirken, toplam ücretin 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 50 artırılması önerildi. Ayrıca 2025’in ikinci yarısı ve 2026’nın her iki yarısında yüzde 25 zam ve her dönem için yüzde 10 refah payı talep edildi. Enflasyonun bu oranların üstünde gerçekleşmesi durumunda farkın işçilere ödenmesi de talepler arasında yer aldı.