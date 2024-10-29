Türk kuaförler, Dünya Kuaförler Konfederasyonunun (CMC) İtalya’da düzenlediği uluslararası şampiyonada dünya şampiyonu oldu. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - İtalya’da 28 -29 Ekim tarihleri arasında Napoli’nin Caserta kentinde CMC federasyonunun düzenlediği Dünya Şampiyonası’na katılan Türk Milli takımı canlı tablolar adlı kareografisinde en iyi sahne performansı ödülünü alarak, Türkiye’nin gururu oldular.

İtalya’da düzenlene yarışmaya Türkiye'den 7 kişinin katıldığı prestijli yarışmasında dünya genelinden 90 ülke katıldı. Yarışmda Türk milli takımını temsil eden Mardinli kuaför ustası Emrah Bilen, göstermiş olduğu performas ile Milli takımın başarısında önemli rol aldı. Emrah bilen daha önce Türkiye 2.'si ve Türkiye 1.'si unvanlarına sahip olup, Arnavutluk'ta iki kez Avrupa Şampiyonu olma başarısını gösterdi.

MİLLİ TAKIMI TEMSİL EDEN MARDİNLİ KUAFÖR USTASI DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

28 -29 Ekim İtalya Napoli Caserta kentinde CMC federasyonunun düzenlediği Dünya Şampiyonası’nda takım halinde dünya şampiyonu olduklarını belirten Mardinli kuaför ustası Emrah Bilen, Türkiye adına yarışmaktan ve Türkiye’yi dünya şampiyonu yapmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Yarışmaya katılan ve büyük emek sarf eden federasyon başkanımıza ve takım arkadaşlarına teşekkür eden Bilen,” Yarışmada 90 ülke arasında dünya şampiyonu olduk. Bir kez daha Ülkemizin adını dünyaya duyurmak ve şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırmaktan dolayı çok mutluyum. Cumhuriyet Bayramında Türkiye’ye, köklü bir organizasyondan dünya birinciliği kupası getirmenin gururunu yaşıyoruz. 7 kişilik ekipler harika işler çıkardık. Yarışmada büyük emek harcayan takım arkadaşlarımı federasyon başkanımıza teşekür ediyorum”dedi.

Türkiye Kuaförler ve Berberler Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş ise, Dünya Kuaförler Konfederasyonunun (CMC) İtalya’da düzenlediği uluslararası kuaförler yarışmasında büyük başarı elde ettiklerini belirterek, değerli EUROCUPTURKEY yönetimi il temsilcilerine ve bize inanan dua eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Başarılarımızda payları çok büyüktür"ifadelerini kullandı.