Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan’dan gelen Karabağ şehitlerinin ailelerini Bakanlıkta kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

Şehitlere Minnet ve Rahmet

Bakan Güler, konuşmasında Azerbaycan’ın bütünlüğü, güvenliği ve huzuru için şehit düşenlere Allah’tan rahmet diledi. Türk milletinin tarih boyunca her türlü fedakarlığı gösterdiğini ve gerektiğinde canından vazgeçtiğini belirten Güler, Azerbaycan Türkü’nün Karabağ’ın özgürlüğü için büyük bir mücadele verdiğini vurguladı.

Güler, “Azerbaycan ordusunun şanlı zaferi, Türk’ün gücünü ve kudretini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Karabağ’da Azerbaycan bayrağının şerefle dalgalanması, şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin gösterdiği yiğitlik sayesinde olmuştur” dedi.

Azerbaycan Ordusunun Kahramanlığı

Azerbaycan ordusunun Tek Vatan Harekatı ve Antiterör Operasyonu’ndaki üstün savaşma kabiliyetinin, Kafkasya Bölgesi'nin istikrar ve güveni için vazgeçilmez bir kuvvet olduğunu ifade eden Güler, “Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin cesareti ve özverisi asla unutulmayacak. Sizlerin metaneti, düşmanlara korku verirken Türk milletinin milli ve manevi değerlerine bağlılığını da en güzel şekilde temsil ediyor” dedi.

Kardeşlik ve Destek

Güler, Türkiye ve Azerbaycan’ın tarihsel, kültürel ve kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlı iki devlet olduğunu belirterek, “Bu iki kardeş devlet zorlu zamanlarda birbirine destek olmuş, her koşulda omuz omuza durmuştur. Şehitlerimiz arasında Türkiye’den mezun olan kahramanlarımızın bulunması, bu kardeşliğin en açık göstergesidir. Türkiye olarak Azerbaycan’ın gücü bizim gücümüzdür, biz her zaman Azerbaycan’ın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Şehitler ve Gazilere Saygı

Konuşmasının sonunda, Tek Vatan Harekatı’nda şehit olan askerler ve ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve minnetle anan Bakan Güler, hayatta olan gazilere ve şehit ailelerine saygı ve şükranlarını sundu. Güler, “Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği” diyerek konuşmasını tamamladı.

Bu ziyaret, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü kardeşlik bağlarını bir kez daha gözler önüne serdi ve şehitlerin ailelerine duyulan derin minneti ifade etti.