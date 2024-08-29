MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası dördüncü ayağı olan Körfez Karting Yarışı, 31 Ağustos-01 Eylül tarihlerinde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, ICRYPEX ve MOTUL katkılarıyla düzenlenen organizasyon kapsamında micro, mini, junior, senior ve master olmak üzere 5 ayrı kategoride 52 sporcu mücadele edecek.

31 Ağustos Cumartesi günü 09.30-11.00 saatleri arası resmi antrenmanlar ile başlayacak organizasyonun ilk gününde, 11.45’ten itibaren sıralama turları ve 14.00’ten itibaren de tüm kategorilerde ilk yarışlar gerçekleştirilecek.

01 Eylül Pazar sabahı 10.30-13.00 saatleri arası ikinci yarışların ardından, 14.00-16.30 arası üçüncü yarışlar koşulacak ve organizasyon saat 17.00’deki ödül töreni ile son bulacak.