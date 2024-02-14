Orta Doğu ve dünyanın saygın moda haftalarından Dubai Fashion Week, geçtiğimiz günlerde başladı. Cansu Miasu, 9-10 Şubat’ta Dubai Moda Haftası kapsamında 2025 yeni koleksiyonunu tanıttı. Yeni sezon renk ve tasarımlarını görücüye çıkaran modacı, koleksiyonunu Dubai’ye gelen onlarca farklı uluslararası modacı ile birlikte podyumda modaseverlerin beğenisine sundu.

Türk şarkılar geceye damga vurdu

2025 modasını ve yeni koleksiyonunu tanıtan Cansu Miasu, “Uluslararası tasarımcıları bir araya getiren bu moda haftasında ülkemi gururla temsil edip ön plana çıkardığım için gururluyum” dedi. Podyumda, Sertap Erener’in Türkiye’ye birincilik getirdiği Eurovision şarkısı ve Tarkan’ın tüm dünyada sevilen Şımarık şarkısı ile dans ederek Dubai’de Türk şarkılarına dikkat çektiren Cansu Miasu, modada rotayı Türkiye’ye çevirdi. Geceye katılan diğer Türk modaseverler, defile sonrasında ünlü modacının yanına gelerek tebrik etti.

Yeni trend uzun parlak botlar

“Uzun parlak bot trendini ben başlattım. 2025’te akım olacağına eminim" diyen Miasu, Daha önce İtalyan dergisi Success Stories’e kapak olan ve tasarımları ve güzelliği ile İtalyan basınının ilgisini çeken Türk tasarımcı, Dubai’de görücüye çıkardığı yeni koleksiyonu ile moda eleştirmenlerinden tam not aldı.

Uluslararası bir moda haftasında Türkiye’yi temsil eden Türk Modacı Cansu Miasu, Dubai’de şıklığı ile de göz doldurdu.