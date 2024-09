Yaşanan tüm küresel zorluklara karşın Türkiye, 2023 yılındaki performansıyla bu yıl “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde 43 firma ile yer aldı. Böylece Türkiye, firma sayısına göre dünya ikinciliğini koruduİSTANBUL (İGFA) - Dünya çapında referans alınan inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record), her yıl müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi” açıklandı.

Türkiye, 43 firma ile listede ikinci sıradaki yerini bu yıl da korudu.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), 2024 yılı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi”nin Türkiye sonuçlarını duyurdu. Buna göre ENR, listenin yer aldığı “Müteahhitler Daha Yüksek Riskleri Dengeliyor” başlıklı bülteninde, küresel inşaat pazarında en büyük 250 uluslararası firmanın üstlendiği toplam proje değerinin 2023 yılında 2015 yılından bu yana en yüksek değeri alarak 499,7 milyar ABD Doları seviyesine çıktığını kaydetti. Bültende küresel enflasyon, bölgesel çatışmaların giderek yoğunlaşan etkileri, tedarik zincirindeki sorunlar ve maliyet artışları nedeniyle projelerin, uygulama aşamasına geçme ile ertelenme arasında ince bir çizgide durduğu vurgulanırken, riskleri azaltmak ve operasyonları çeşitlendirmek için müteahhitlerin önemli pazarlarda ülkelerin yatırımlarını destekleyerek proaktif adımlar attığı belirtildi.

EN BÜYÜK İLK 50 ARASINDA 1 TÜRK FİRMASI YER ALDI

Geçen yıl olduğu gibi ilk 100 firma arasına 6 Türk firması girmeyi başardı. Bir Türk firması da ilk 50 arasında yer buldu.

“ZORLUKLAR BAŞARIMIZIN ÖNÜNDE BİR ENGEL DEĞİL”

TMB Başkanı M. Erdal Eren yaptığı değerlendirmede, “Müteahhitlerimiz, Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız 2023 yılında yurt dışında 136 ülkede, 12 bini aşkın proje ile 500 milyar eşiğini aşarak bizlere büyük bir gurur ve sevinç yaşattılar. Bugün, bu başarının uluslararası arenada tezahürü ile bir kez daha kıvanç duyduk. Bilindiği üzere inşaat, dünyada rekabetin en çetin yaşandığı sektörlerin başında yer almaktadır. Öte yandan pandemi sonrası yaşanan küresel ekonomik krizin etkileri, tedarik zincirindeki sorunlar, bölgesel gerginlikler ve savaşlar nedeni ile inşaat sektörü olarak zor zamanlar geçirdik. Ancak tüm bu sorunlara rağmen yılmadan çalışmaya devam eden değerli meslektaşlarım ve sektöre emek veren her bir çalışanımızın özverisi ile devler ligindeki yerimizi korumayı başardık. Savaşa rağmen Rusya, 2023 yılında da en büyük en büyük pazarımız olmayı sürdürdü. Öte yandan Ukrayna’nın savaş sonrasında yeniden inşasında yerimizi almak için tüm çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Polonya, Romanya, Sahra Altı Afrika ülkeleri gibi pazarlarda faaliyetlerimizi her geçen gün artırıyoruz. 2024 yılında iş yaptığımız ülkeler arasına Portekiz’i de dahil ederek, ülke sayısını 137’e yükselttik. Bugün bir kez daha anladık ki, zorluklar başarımızın önünde bir engel değil. Her şartta, girişimci gücüyle ENR Dergisi’nin ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi’ne girmeyi başaran 43 müteahhitlik firmamızı yürekten kutluyorum. Başarıya giden süreçte değerli destekleri ile her zaman yolumuzu açan Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ve Ticaret Bakanımızın katılımları ile 18 Eylül 2024 tarihinde “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni”nde listeye girmeye hak kazanan firmalarımıza ödüllerini takdim edeceğiz" diye konuştu.