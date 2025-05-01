İstanbul'da, bebek hastalarını acil durum bahanesiyle daha önceden anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan servislerine sevk ederek ölümlere yol açtıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan 46 sanıktan 10'unun tahliyesine yönelik karara, savcılık tarafından itiraz edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dün gerçekleştirdiği duruşmada tahliyesine karar verdiği 10 sanığın yeniden tutuklanması için talepte bulundu.

Savcılık, tahliye kararının geri alınarak bu sanıkların tekrar cezaevine gönderilmesini istedi.

10 sanık tahliye edilmişti

Mahkeme heyeti, dün yapılan 27. duruşmada, sanıklardan sekreterler Aslı Alemdağ, Müberra Palabıyık, Gözde Polat, tıbbi sekreter Senanur Ünlü, hemşire Deniz Korkmaz, hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, Silivri Kolan Hastanesi Mesul Müdürü ve Başhekimi Bener Mansuroğlu, sağlık memuru Remzi Karaca, TRG Hospitalist Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş ve Esenyurt Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Renas Kılıç'ın tahliyesine karar vermiş, 19 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.