SUBÜ Sapanca Turizm MYO’da ‘Türk Mutfağı Haftası’ çerçevesinde ‘Sektörle Buluşma’ etkinliği düzenlenerek öğrenciler iş dünyası ile buluşturuldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu’nda kültürel temelleri bin yıllara dayanan Türk mutfak mirasını tanıtmak amacıyla kutlanan ‘Türk Mutfağı Haftası’ çerçevesinde ‘Sektörle Buluşma’ etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin sektör temsilcileriyle bir araya geldiği etkinliğe Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Oğuz Türkay, ilçe protokolü ve akademisyenler katıldı.

Protokol konuşmalarıyla başlayan etkinlik çerçevesinde birçok firma stant açarak ikramlarla katkıda bulundu. İşletmelere katkıları için teşekkür belgesi takdim edilirken öğrencilere yönelik ‘Nitelikli Kahve Demleme Yöntemleri’ başlıklı bir eğitim ve uygulama atölyesi düzenlendi. Ayrıca etkinlik boyunca çeşitli oyunlar ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.