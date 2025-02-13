Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat Kültür Takvimi, SAMEK kursiyerlerinin sahne aldığı Türk Sanat Müziği konseriyle devam etti. SAMEK bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziği Korosu'nun SAÜ Kongre Merkezi'nde verdiği konser, adeta bir müzik şölenine dönüştü. Kişisel, kültürel ve sanatsal becerilerini geliştiren SAMEK kursiyerleri, bu özel gecede yeteneklerini sergiledi. Şef Orçun Üretmen’in ve 40 kişilik SAMEK kursiyerlerinin 4 aylık emeği sonucunda sahnelenen programın sunuculuğunu ise Nihan Özbakır Üretmen yaptı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’ndan ritimde Şahin Akgül, kontrbasta Deniz Başay, gitarda Ali Can Kalkan, klavyede Türker Ergün, neyde Yunus Uray, kemanda Mustafa Beyazçiçek ve misafir sanatçılar Ümit Günakar, Tuncay Kardaş, Metin Gülsün sanatseverlere unutulmaz bir gece sundu. Hicaz makamından eşsiz eserlerin sergilendiği konsere yüzlerce musiki sever katıldı. Konsere Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Kıral ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: iha