Dağaşan, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çok mutluyum. İyi bir oyuncu grubuna sahibim ve onlarla gurur duyuyorum. Oynatmaya çalıştığım oyunu kusursuza yakın oynuyorlar. İskenderun'da üstün oynamıştık ama yenildik ve hayal kırıklığı yaşadık. Bugün de son dakikada kazandık ve çok mutluyuz. Yolumuza devam ediyoruz. İnegölspor'da teknik adamlığım 2 ay oldu. Genel hatlarıyla çok memnunum. Ama şunu da söylemek istiyorum. 20 sene önce ben İnegölspor'daydım. İnegöl çok büyümüş, gelişmiş ama maalesef İnegölspor olduğu yerde kalmış. Takımı hep beraber geliştirmemiz gerekiyor. Şehrin dinamiklerini bir araya getirmemiz lazım. Bunu kalben söylüyorum. Yöneticileri başkanı yalnız bırakıp ta her şeyi onlardan beklemek olmaz. Hep beraber hareket etmek lazım. 20 sene sonra kulübüme döndüm çok mutluyum. Pazıl da eksik noktalarımız var. Bu şehrin bunları tamamlaması gerekiyor. Küçük bir mesaj olsun benim işim takımı yönetmek ama bu şehrin takımını yalnız bırakmayalım. Kızgın değilim sadece onlardan destek istiyoruz. Bizlere yardımcı olsunlar. Şu güzelim kulüp eksi üçle karşı karşıya kalmamalı. Burası koskocaman ve değerli bir ilçe. İçerde çok keyifli bir öğrenci grubu var. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Tek ricam ilçe biraz hareketlenirse çok daha keyifli bir futbol takımı olur. İnegölspor yıllar önce alt yapısıyla ön plandaydı. Biz bunu güçlendireceğiz tekrar devreye sokacağız. Arda da bugün tüm alt yapıya bir örnektir. Hak etti, çalıştı, az süre bile olsa oyuna girdi. İnegölspor tarihine 3 puanı yazdırdı. Bu bir örnektir. Bunu sürdüreceğiz.”