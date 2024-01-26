Türk Telekom, ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olan veri güvenliği alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Şirketin yüksek güvenlik teknolojisine sahip Esenyurt Veri Merkezi’nin, çevreye duyarlı, sürdürülebilir çözümler konusundaki yetkinliğini belgeleyerek, TS EN 50600 Tasarım Belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş olduğu belirtildi.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncülerinden Türk Telekom’un yüksek güvenlik teknolojisine sahip Esenyurt Veri Merkezi, çevreye duyarlı, sürdürülebilir çözümler konusundaki yetkinliğini belgeleyerek, TS EN 50600 Tasarım Belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş olduğu açıklandı.

Verilen bilgiye göre, TS EN 50600 Veri Merkezi Tasarım belgesi; Türk Telekom Esenyurt Veri Merkezi’nin, güvenilirlik ve iş sürekliliği açısından belirli kriterleri karşıladığını doğrularken, merkezin, veri güvenliği protokollerini uyguladığını belgeliyor. Belge aynı zamanda; uyumluluk, rekabet avantajı, enerji verimliliği standartlarını ve çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili belirli gereksinimleri de içeriyor.

Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Durmuş Ali Taşkın, “Şirket olarak, ‘Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutma vizyonumuz ile veri merkezi yatırımlarımızı aralıksız sürdürürken, bu alandaki çalışmalarımızı da veri merkezlerinin güvenilirliği, performansı ve veri güvenliğinin tescili olan global sertifikalar ile taçlandırıyoruz. Bu kapsamda; hizmete girdiği 2018 yılından bu yana, kurumsal müşterilerine nitelikli bulut ve veri merkezi hizmetleri sunan ve global sertifikalara sahip Esenyurt Veri Merkezimiz de aldığı TS EN 50600 Veri Merkezi Tasarım Belgesi ile tasarımlarının çevresel koşullarının işe uygunluğu, enerji verimliliğini sağlamak konusundaki başarısı, elektrik ve soğutma alt yapısı ile veri hatlarının yedeklilik durumunun iş sürekliliğine uygunluğu, tesisin güvenlik önlemlerinin koruma sağlama becerisi ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir çözümler konusunda yetkinliğini bir kez daha belgeledi. Türkiye’de ilk defa alınan bu belge ile enerji, soğutma ve veri hatları kesintilerine karşı dayanıklılığımızın, yetkisiz erişim girişimlerine karşı güvenliğimizin, işletmedeki operasyonel gelişmeleri detaylı inceleme kabiliyetimizin, ülkemizin kalite belgeleme kuruluşu tarafından da teyit edilmiş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Hızlı, güvenilir ve çevre dostu çözümler

Yapılan açıklamaya göre şirket, 10 bin metrekareden fazla beyaz alana sahip veri merkezlerinde veri saklama, bulut ve siber güvenlik hizmetleri başta olmak üzere çok sayıda hizmeti yüksek erişilebilirlik ve kesintisizlik ilkesi ile sunuyor. Şirketin veri merkezleri çevre dostu teknolojileriyle enerji verimliliğini de destekliyor.