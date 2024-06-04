Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ve Elektrikli Araç Şarj Ağı hizmetlerini hayata geçiren Türk Telekom, akıllı şehircilik uygulamaları, akıllı ürün ve hizmetleriyle yerel yönetimlerin dijitalleşme süreçlerini destekliyor. Çevreci teknoloji ile sürdürülebilir dijital dönüşüm yatırımlarına devam eden şirket, son olarak Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında 500 milyon dolar tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla sürdürülebilirlik ilkelerini stratejilerinin merkezine yerleştiren Türk Telekom, teknolojiyi iyiliğe ve faydaya dönüştürme vizyonunu tüm iş süreçlerine yansıtıyor. Geleceği iyileştiren teknoloji anlayışıyla yeşil dönüşümü hızlandıran şirket, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji verimliliği konusunda önemli çalışmalara imza atıyor.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, “Geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızla sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş süreçlerimize entegre ederken, dijital dönüşümdeki öncü rolümüzle çevreci adımlar atmayı sürdürüyoruz. Güneş Enerjisi Santralleri (GES), Elektrikli Araç Şarj Ağı hizmetlerinin yanında; yapay zekâ ve IoT teknolojileriyle akıllı şehircilik, elektrik ve sulamada da çözümler sunarak akaryakıt tüketimi ve karbondioksit salımının azalmasını sağlıyoruz. Veri merkezlerimize en yeni çevreci sistemleri entegre ederken, mobil baz istasyonlarımızda karbon emisyonlarını düşüren yeni nesil yeşil şebeke teknolojilerinin kurulumu ile ilgili çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Türk Telekom olarak 2011 yılından bu yana CDP’ye raporlama yapıyoruz. Son yıllarda hızlandırdığımız aksiyonlarımız ile 2023 yılında raporladığımız CDP puanımızı bir önceki yıla göre iki seviye artırarak ‘B’ Yönetim seviyesine taşımak, iklim eylemi konusundaki kararlılığımızın başlıca göstergelerindendir. 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2020 baz yılına nispeten yüzde 45’lik bir azaltım yapmayı hedefleyen Türk Telekom, 2050 yılında ise Türkiye ve GSMA hedefleri ile uyumlu olacak şekilde Net Sıfır’a ulaşmayı planlıyor. Finans sektörü dışında Sürdürülebilir Eurobond ihracına çıkan Türkiye’deki ilk şirket olarak 500 milyon USD tutarında başarılı bir ihraç gerçekleştirdik. Ülkemizde sürdürülebilir dönüşümün sağlanması adına öncü bir rol üstlenerek gerçekleştirdiğimiz bu ihracın şirketimizin çevreci teknoloji yatırımlarını finanse edecek önemli bir kaynak olacağına inanıyoruz. Sürdürülebilir bir yaşam için tüm çalışmalarımızın kalbinde geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımız var” dedi.

Sürdürülebilir odaklı çalışmalar

Sürdürülebilirlik ilkelerine ve iklim riski yönetimine katkıda bulunmak amacıyla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) 10 temel evrensel ilkesine uyumlu olarak çalışmalarına devam eden şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm faaliyet alanlarına entegre etmek için bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturdu. 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2020 baz yılına nispeten yüzde 45’lik bir azaltım yapmayı hedefleyen Türk Telekom, 2050 yılında ise Türkiye ve GSMA hedefleri ile uyumlu olacak şekilde Net Sıfır’a ulaşmayı planlıyor. Telekomünikasyon sektörünün emisyonlarının içerisinde önemli yer tutan enerji alanında çevreci hedeflerini güçlendiren çalışmalara imza atan Türk Telekom, 2023’te ‘İletişimle Sürdürülebilir Dönüşüm’ temalı Sürdürülebilirlik Raporu yayınladı. Raporda 2023 için koyulan güneş enerjisinden elde edilen üretim kapasitesini yüzde 60 artırma hedefine 2022 yılında ulaştığını belirten şirket, öncelikli yatırımları arasına aldığı GES kurulumları kapsamında tahsis edilen kapasitesini 405,8 MWe’ye yükselttiğini belirtti. Türkiye’ye Değer, katan birçok projeye öncülük eden Türk Telekom, 2023’te hayata geçirdiği E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı projesi ile elektrikli araç kullanıcılarına, her anlamda güvenli, çevreci ve jeneratörlerle beslenen kesintisiz şarj hizmeti sunmaya başladı. Son olarak Türkiye’de finans sektörü dışındaki ilk Sürdürülebilir Eurobond ihracını gerçekleştiren şirket, 500 milyon dolarlık kaynağı büyük ölçüde çevreci teknolojilere odaklanan projelerde kullanacak.

Dijital dönüşüm ve akıllı şehircilik uygulamaları ile çevreci adımlar

Güneş Enerjisi Santralleri (GES), Elektrikli Araç Şarj Ağı hizmetlerinin yanında; akıllı ürün ve hizmetleriyle yerel yönetimlerin dijitalleşme süreçlerine öncülük eden Türk Telekom, ulaşım, yaşam, sağlık, çevre, enerji, güvenlik gibi pek çok alanda en iyi çevre dostu çözümler sunuyor ve birçok alanda verimlilik sağlıyor. Türkiye’nin 15 şehrinde akıllı şehircilik uygulamaları yürüten Türk Telekom, akıllı aydınlatma projeleri ile yüzde 30’lara varan enerji tasarrufu sağlarken, akıllı kavşak çözümleri ile trafikte geçirilen sürede yaklaşık yüzde 35, akaryakıt tüketiminde yüzde 30 tasarruf sağlanmasında ve yüzde 25 oranında daha az karbondioksit salımı yapılmasında etkin rol oynadı. 2022 yılında hayata geçirilen verimlilik ve optimizasyon projeleri ile yıllık etkisi 81 GWh olacak şekilde enerji tasarrufu sağlayan Türk Telekom, 2023’te geliştirilen enerji verimliliği projeleri ile 81 GWh’e ek olarak 46 GWh daha enerji tasarrufu elde etti.