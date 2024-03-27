Türkiye’nin verisini koruma vizyonuyla yatırımlarını sürdüren Türk Telekom, ürün ve hizmetlerini Türk mühendislerinden oluşan Ar-Ge ekipleri ve yerli siber güvenlik firmalarının geliştirdiği ürünlerle zenginleştiriyor.

Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezlerinden birinde küresel standartlarda sertifikalara sahip uzman kadrosu ile 7/24 hizmet veren Türk Telekom, Türkiye’nin verisini koruma vizyonuyla yatırımlarına devam ediyor.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak resmi kurumlardan sivil kuruluşlara kadar birbirinden farklı pek çok tüketici ve sektöre hizmet sağlıyoruz. Türkiye’yi tümüyle potansiyel müşterimiz olarak görüyoruz. Her alanda uçtan uca sunduğumuz çözümlerle müşteri odaklı bir pazarlama evreni oluşturduk. Siber güvenlik alanında da oluşturduğumuz bu evrenden aldığımız geri bildirimler ile ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi, Türk mühendislerinden oluşan Ar-Ge ekipleri ve yerli siber güvenlik firmalarının geliştirdiği ürünlerle zenginleştiriyor, otomotivden finansa, e-ticaretten sağlığa tüm sektörlere yönelik uçta uca siber güvenlik hizmetleri sunuyoruz. Türkiye’nin siber güvenlik seviyesini artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ederken, Siber Güvenlik Merkezi’mizdeki yerli çözümlerle zenginleştirilmiş ürün portföyümüzü; alanında uzman sertifikalı siber güvenlik mühendisleriyle kullanıcılarımıza sunuyoruz. Siber güvenlik servis sağlayıcısı konumundaki ilk operatörü olarak, kurumsal müşterilerimize 10 yılı aşkın süredir yönetilebilir güvenlik servisleri sunuyoruz. 3000’i aşkın müşterimizle bugün Türkiye’nin en büyük siber güvenlik operatörü konumundayız. Hem Türkiye hem de global standartlara uyumlu 7/24 proaktif servisler sağlıyoruz. Milli sorumluluklarımız arasında gördüğümüz siber güvenlik ekosistemini güçlendirecek çözümlerimizi artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Şirket, yerli ürün üretmenin yanı sıra yerli üreticilerle iş birliği vizyonu çerçevesinde faaliyetlerini aralıksız sürdürürken, 360 derece güvenlik bakış açısıyla ürün portföyünü zenginleştirmeye devam ediyor.

Yerli siber güvenlik ürünleri üretme çalışmaları kapsamında, 2023 yılında özellikle en büyük 5 atak trendi arasında yer alan oltalama ataklarına odaklanan Türk Telekom, bu ataklara karşı kurum olgunluklarını artırma amacı ile ‘Altay Oltalama Simülasyonu’ platformunu oluşturdu. Şirket, Altay Oltalama Simülasyonu platformu ile standart ve kuruma özel şablonlarla kurum çalışanlarının siber güvenlik olgunluklarını ölçümleyip ilgili eğitimlerin atanması için uçtan uca çözüm sağlıyor. Ayrıca, DDOS atak simülasyonu hizmetiyle network seviyesinden uygulama seviyesine kadar 300’den fazla ‘bot’ üzerinden simülasyon yapan şirket, bu sayede kurumların DDOS olgunluk matrisini çıkarıyor. Şirket, yerli iş birlikleri kapsamında, belirli olgunluktaki ürünlerin hem gelişim çalışmaları hem de saha penetrasyonun artması için çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayesinde kurulan ‘Siber Kümelenme’de bulunan firmalarla yerli ekosistemi destekleyen Türk Telekom, Türkiye’nin ilk ticari ulusal güvenlik duvarını geliştiren Labris iş birliği ile yerli DDoS servisini hayata geçirdi. Şirketin Labris Network ortaklığıyla hayata geçirdiği yerli DDoS servisi, çevrimiçi hizmetleri kesintiye uğratan ve dijital alanda hasara neden olan saldırıların önüne geçmeyi hedefliyor. Şirket bu çözümle gelişmiş ve karmaşık DDoS ataklarına karşı kurumsal ağları ve online servislerin sürekliliğini sağlarken, 5 bini aşkın müşterisinin kritik altyapılarının güvenliğini milli teknolojilere emanet ediyor. Şirket, yaptığı yerli çözüm yatırımları sayesinde, yeni çıkan güvenlik ürün ve servislerini, dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi’nde müşterilerinin hizmetine sunmaya devam edecek.