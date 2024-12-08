Balkanların stratejik noktalarından biri olan Karadağ, özellikle Türk iş insanlarının yeni yatırım merkezi haline geliyor. Türk yatırımcıların Karadağ’a artan ilgisinin son örneği, PMTR Grup’un 1.3 milyar TL’lik yatırım projesiyle Karadağ’ın Bar şehrinde hayata geçiyor. 30 yılı aşkın tecrübesiyle inşaat sektöründe öne çıkan PMTR Grup, Bar’da 120 odalı otel ve 261 daireden oluşan büyük bir projeye imza atıyor. Dünyanın önde gelen otel zincirlerinden Wyndham Grup ile anlaşma yapılan projede, kiralama ve işletme süreçlerinin tamamı Wyndham Grup tarafından yürütülecek. Üç bloktan oluşan projede, dairelerin metrekaresi 3 bin 750 eurodan satışa sunulurken, teslim tarihi ise Nisan 2026 olarak planlanıyor.

Türk ekonomisine 10 milyon euro katkı

Karadağ’ın Bar şehrine yapılacak proje ile ilgili bilgi veren PMTR Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Aydın, "Karadağ son dönemde Türk yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Bar şehri de bu ülkenin keşfedilmemiş hazinesi. Bir liman şehri olan Bar, Balkanlar’ın da dörtyol ağzı konumunda. O nedenle ülkedeki ilk yatırım olarak burayı tercih ettik. Yatırımını yaptığımız projenin tüm beyaz eşya, ankastre setleri ve benzeri gereçleri yine Türkiye’den ithal ederek ülkemize de katkı sağlamak istiyoruz. Demir ve çimento hariç tüm malzemeleri Türkiye’den getiriyoruz" dedi.

Karadağ’a en çok yatırım Ruslardan

Karadağ’ın 680 bin nüfuslu bir ülke olduğunu anlatan Şemsettin Aydın, “Ülke yıllara göre farklılık göstermekle birlikte 3 ila 6 milyon arasında turist alıyor. Bölgedeki yatak kapasitesi yetersiz olduğu için konutlara ciddi bir talep bulunuyor. Nisan-Ekim ayları arasında turizm sezonunu yaşayan bölgede sezonda bir dairenin günlük kirası 120 euro. Kış mevsiminde ise 40 eurodan başlıyor” dedi. Karadağ’a en çok Rus ve Ukraynalıların yatırım yaptığını anlatan Aydın, “Bunu Polonyalılar, Almanlar ve Türkler takip ediyor. Son yıllarda Amerikalılar da burayı keşfetmeye başladı” diye konuştu.

Karadağ’a en çok yatırım yapan 3’üncü ülke Türkiye

Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan’dan edinilen bilgiye göre, Karadağ’a en çok yatırım yapan üçüncü ülke Türkiye. Karadağ’da büyük, orta ve küçük ölçekli 10 binin üzerinde kayıtlı Türk firması bulunuyor. Bu şirketlerin yıllık oluşturduğu ciro ise 85 milyon euro. Kalkavan, bu rakamın Karadağ için çok büyük bir miktar olduğunu belirtti. Ayrıca, Türk şirketlerinin işlerini daha sağlıklı bir şekilde yönetebilmeleri için Karadağ’da Türk Ticaret Odası’nı (TURKCHAM) kurduklarını aktaran Kalkavan, herhangi bir problem olduğunda devreye girip destek verdiklerini belirtti.

Bar Limanı’nı 14 ülke kullanıyor

Karadağ’ın Türk yatırımcılar için birçok avantajının bulunduğuna dikkat çeken Kalkavan, şu bilgileri verdi: “İlk avantajı lokasyonu. Kuzey-Güney-Doğu-Batı hattında tam Avrupa’ya açılışın üzerinde. Akdeniz Havzası’nı Karadeniz’in kuzeyine kadar düşünürseniz Karadağ tam ortası. Ülkenin en önemli limanı olan Bar limanını Macaristan’dan Slovakya, Slovenya’ya kadar 14 ayrı ülke kullanıyor. Bar’ın önemi şu: Bir kere 12 ay boyunca yaşanabiliyor. Avrupa Birliği’ne (AB) ilk üye olacak ülke burası. AB’ye girdikten sonra şimdiki fırsatlar kalmayacak. O nedenle hızlı ve sağlam olmamız gerekiyor.”