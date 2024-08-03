Turkcell Süper Kupa müsabakasında Beşiktaş, Galatasaray’ı 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Masuaku’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Omar Colley’in kafa vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kale direğinin dibinden kornere çıktı.

49. dakikada Barış Alper’in sol çizgiye inerek yerden ortaya çıkardığı topta Batshuayi’nin gelişine vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

53. dakikada Rashica’nın sağ taraftan yerden ortasında Galatasaray savunmasına çarpan top Svensson’un önünde kaldı. Bu oyuncunun altı pas çizgisinin hemen gerisinden gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

79. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın müdahalesinde Gedson Fernandes ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada Ciro Immobile’nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak Muslera’nın sağından filelerle buluştu. 0-3

87. dakikada Nelsson, Mustafa Hekimoğlu’na arkadan yaptığı faul sonucu hakem Atilla Karaoğlan tarafından kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

90+1. dakikada Salih Uçan’ın vuruşunda kaleci Muslera’nın hemen önünde bulunan Rafa Silva topu ağlara gönderdi. 0-4

90+2. dakikada Mustafa Hekimoğlu’nun sol çaprazdan ayak dışıyla vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden filelerle buluştu. 0-5

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Volkan Narinç

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira (Wilfried Zaha dk. 75), Berkan Kutlu (Kerem Demirbay dk. 60), Hakim Ziyech (Yunus Akgün dk. 60), Dries Mertens (Michy Batshuayi dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 46), Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Sanchez, Leo Dubois, Yusuf Demir, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes (Salih Uçan dk. 90), Milot Rashica (Onur Bulut dk. 86), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy (Jean Onana dk. 67), Ciro Immobile (Mustafa Hekimoğlu dk. 85)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Muçi, Muleka

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Goller: Ciro Immobile (dk. 1 ve dk. 81 pen.), Jonas Svensson (dk. 53), Rafa Silva (dk. 90+1), Mustafa Hekimoğlu (dk. 90+2) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Victor Nelsson (dk. 87) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk (Teknik Direktör) (Galatasaray) Omar Colley, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Gedson Fernandes (Beşiktaş)