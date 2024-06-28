Turkcell’in çocuklara özel “Karınca Bacak ile Dev Yaprak” isimli döngüsel elektronikler çocuk kitabı, “Sponsorluk İletişimi-Çevre” kategorisinde Altın Pusula Ödülü’ne layık görüldü.

Turkcell, sürdürülebilirlik başlığı altında projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Çevre bilincinin çocuk yaştan itibaren yerleşmesini desteklemek amacıyla, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğinde hazırlanan “Karınca Bacak ile Dev Yaprak” isimli çocuk kitabı, halkla ilişkiler sektörünün önde gelen programlarından Altın Pusula’da “Sponsorluk İletişimi-Çevre” kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu yıl 22’ncisi düzenlenen Altın Pusula ödül töreni, 26 Haziran akşamı İstanbul’da gerçekleşti.

“Turkcell olarak amacımız, çevre bilincini 7’den 70’e tüm topluma yaymak”

Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan, böylesi prestijli bir organizasyonda ve bu kadar anlamlı bir başlıkta ödül kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik, şirket stratejimizin temel direklerinden birini oluşturuyor. İnsan odaklı ve çevreye duyarlı bir şirket olarak, tüm süreçlerimizde çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkimizi pozitif yönde artıracak şekilde kendimizi ve tüm ekosistemimizi dönüştürüyoruz. Bu sürece tüm paydaşlarımızı dahil ederek ortak değer üretiyor, daha iyi bir dünyanın peşinde birlikte koşuyoruz. Yeşil ve temiz bir gelecek bilincini, 7’den 70’e toplumun tüm kesimine yaymak için kararlılıkla çalışıyoruz.

Ülkemizin yarını olan çocuklarımızın, gezegenin yarını için bilinçlenmesini sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projemizin ödüllendirilmesi, bizi hem çok sevindirdi hem de daha iyisini yapmak üzere motive etti.”

2022’de başlatılan proje kapsamında, Sebahat Söylemez tarafından yazılıp oyuncu Melis Sezen tarafından gönüllü olarak seslendirilen “Karınca Bacak ile Dev Yaprak” isimli döngüsel elektronikler kitabını bitiren çocuklara, Turkcell mağazalarına getirdikleri tekno atıkları karşılığında ‘Döngüsel Elektronikler Sertifikası’ verildi.