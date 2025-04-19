Ceza mahkemelerinde açılan dosya sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 41 artarak 169 bin 190’a yükseldi. Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı 2024 Adalet İstatistikleri Raporu’na göre, bu dosyalar kapsamında 113 bin 480 sanık kayıtlara geçti. Dosya sayısının sanık sayısından fazla olması, birçok sanığın birden fazla kez dolandırıcılığa karıştığını gösteriyor.

Aynı yıl içinde 119 bin 545 dosyada, 100 bini aşkın sanığın yargılaması tamamlandı. Karara bağlanan dosyaların 68 bin 884’ünde mahkumiyet, 26 bin 541’inde ise beraat kararı verildi. Ayrıca 16 bini aşkın dosyada hükmün açıklanması geri bırakıldı. Davaların çoğunda ise benzer bir yapı dikkat çekti: Aynı kişilerin organize şekilde hareket ettiği ve dolandırıcılığı sistematik hale getirdiği görüldü.

Dolandırıcılık yöntemleri çeşitlilik gösterse de 2024’ün en yaygın tuzakları arasında evde paketleme işiyle kandırma başı çekti. Çözüm platformu Şikayetvar’a göre geçen yıl bu konudaki şikayet sayısı 11 bin 597’ye ulaştı. Dolandırıcılar, büyük e-ticaret şirketlerinin isimlerini kullanarak sosyal medya platformlarında sahte sayfalar açıyor. “Evde oturarak para kazanmak ister misin?” gibi sloganlarla kişilere ulaşarak iş vaadinde bulunuyorlar. Kurbanlardan bir hesap açmaları isteniyor, küçük deneme ödemeleriyle güven sağlanıyor. Ardından, hesap bilgileri tamamen dolandırıcıların kontrolüne geçiyor. Mağdurlardan kimlik görselleri talep edilmesiyle, hesaplar para aklama gibi yasa dışı faaliyetlerde kullanılıyor.

Yine büyük artış gösteren bir başka dolandırıcılık şekli ise burs vaadiyle yapılan dolandırıcılıklar oldu. Şikayetvar verilerine göre, bu yöntemde şikayet oranı bir yılda yüzde 753 arttı. Dolandırıcılar, öğrencilere burs verdiği bilinen derneklerin adını kullanarak sahte mesajlar gönderiyor, ardından mağdurlarla WhatsApp üzerinden temasa geçiyor. Kurbanlar, kişisel bilgilerini paylaştıktan sonra bir ödeme platformunda hesap açmaya yönlendiriliyor. Bu hesaplar da tıpkı paketleme tuzağında olduğu gibi ele geçirilerek farklı dolandırıcılık eylemlerinde kullanılıyor.

2024’te dikkat çeken bir diğer yöntem ise dava ve icra tehditleriyle yapılan dolandırıcılıklar oldu. Ekim ayında bu yöntemle ilgili şikayetlerde yüzde 864’lük bir artış kaydedildi. Mağdurlara resmi dilde yazılmış mesajlar gönderilerek haklarında dava veya icra süreci başlatıldığı öne sürülüyor. Mesajlar, gerçek hukuk bürosu isimleri ve telefon numaralarıyla desteklenerek güven sağlanıyor. Panikleyen vatandaşlar, sorunu çözmek adına verilen hesaplara para gönderiyor. Fakat dolandırıldıklarını fark ettiklerinde çoğu zaman iş işten geçmiş oluyor.

Yıl boyunca yaşanan bu gelişmeler, dijital ortamda işlenen suçların geldiği boyutu gözler önüne sererken, vatandaşların dikkatli olması ve özellikle kişisel bilgilerini paylaşmadan önce güvenilir kaynaklardan doğrulama yapmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.