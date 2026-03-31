Burhaniye'de 30 Martta başlayan Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları İlçe Turnuvaları 3 Nisan da tamamlanacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları İlçe Turnuvaları İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bora Zihni ve Şube Müdürümüz Mustafa Gümüş'ün katılımı ile Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi Akıl ve Zekâ Oyunları sınıfında başladı. 30 Mart -03 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvalarda ilkokul ve ortaokul öğrenciler Mangala, Equilibrio, Abluka, Motif, Pentago, Kulami ve Küre oyunları oynanacaktır. Turnuvalara katılan tüm öğrencilerimize başarılar dileriz' sözlerine yer verildi.

Kaynak: İHA