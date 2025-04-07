2040’a kadar Ay’da 150 milyar dolarlık bir ekonomik alan oluşması bekleniyor. Türkiye, ARTEMIS gibi projelerle bu yarışta yer almayı hedefliyor.

2028’e kadar Ay’a ilk görevini gerçekleştirmeyi planlayan Türkiye, yerli mühendislerle geliştirdiği teknolojilerle Ay’daki su, radyasyon ve sıcaklık gibi unsurları inceleyecek. Bu çalışmalar, derin uzay görevleri için de önemli olacak.

Ay ekonomisi sadece uzay sektörüyle sınırlı değil; inşaat, enerji ve madencilik gibi alanları da kapsıyor. Türkiye, bu pazarda ulaşım, veri ve kaynak kullanımıyla öne çıkmak istiyor.