Köylü sakinlerinin desteğiyle hazırlanan proje kapsamında kırsal mahalleye kapalı alanı da bulunan yeni köy meydanı kazandırılacak.

Gazelli Mahallesi Muhtarlığı ve Gazelli Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nce hayata geçirilen yeni köy meydanı projesinde ilk kazma vuruldu.

2025 yılı yaz döneminde tamamlanması hedeflenen projeye destek yağdı.

Mahalle Muhtarı Adnan Memiş, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları projeyi hayata geçirme noktasında büyük bir heyecan yaşadıklarını söyleyerek, “ İnegöl’ün en güzel kırsal mahallelerinden birine sahibiz. Verimli topraklarımız, sağlıklı sularımızla mahallemiz her zaman en yaşanabilir yerleşim birimleri arasında. Mahallemizde son yıllarda ciddi bir dönüşüm ve konutlaşmalar oldu. Ancak yıllardır köy meydanı ve sosyal tesis anlamında eksiklerimiz vardı. Gerek muhtarlığımız gerekse de derneğimizle ortak bir çalışma ekibi kurduk. Mimar ve mühendislerimiz mahallemize en uygun projeyi hazırladı. İnşallah bizlerde yakın zamanda tamamlayacağız” diye konuştu.