Bursa’nın bazı bölgelerinde yetişen ve dünyanın en kaliteli siyah inciri olarak kabul edilen meyvede hasat başladı. Hava şartlarından dolayı geçen seneye göre 20 gün erken hasadına başlanan siyah incirde bu sene dökülme yaşanmadığı için rekolte yüzde 15 arttı.

Raf ömrü, dış görünüşü ve tadıyla dünyanın en kaliteli inciri olarak kabul edilen Bursa’nın siyah incirinde hasat başladı. Bu sene havanın erken ısınması ve yağmurların yağmasıyla siyah incir hem kalitesini arttırdı hem de rekoltesini yükseltti. Hummalı bir şekilde tarlalardan toplanan incirler tezgahlarda yerini almaya başladı.

“Dünyada bu kadar nadir olup hiç edilen bir meyve türü daha yoktur”

Hasadına 20 gün erken başlanan siyah incirin rekoltesinde geçen seneye göre yüzde 10-15 aralığında bir artışın söz konusu olduğunu belirten Çağlayan Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Emre Ertaş, “Burada 20 gündür hasat zamanı devam ediyor ancak piyasada bir belirsizlik var. Biz bahçeden topluyoruz ve ihracatçılara devrediyoruz. Bahçesinde inciri toplayan çiftçi ürününü buraya bırakıyor ve bahçesine geri dönüyor. Bu sene üründe kalite olarak geçen seneye göre daha iyi, geçen sene döküm mevcuttu. Bu sene çok şükür öyle bir sıkıntımız yok. Dünyada bu kadar nadir olup hiç edilen bir meyve türü daha yoktur” dedi.

Siyah incirin ihracat alanlarına değinen Ertaş, şunları aktardı: “Bursa’dan incir genel olarak Avrupa ülkelerine gidiyor, Rusya ile ağırlıklı olarak çalışılıyor. Bu sadece Türkiye’de Bursa bölgesinde yetişen bir meyve ama bu kadar hiç edilen başka bir meyve de yoktur yani. İç piyasada genel olarak İstanbul’a ihraç ediyoruz. Buradan beş araba İstanbul’a gidiyorsa iki araba Türkiye’nin farklı bölgelerine gidiyorken Avrupa’da ise Almanya’ya gidiyor.”

Çiftçi Sefa Balaban, “Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesinde yaklaşık 10 kuşaktan fazladır ailemizle beraber çiftçilik yapıyoruz. 2024 yılı incir hasadına 1 hafta 10 gün erken başladık. Geçen seneye oranla bu seneki rekoltemiz biraz fazla. Geçtiğimiz sezonda hava şartlarından kaynaklı incirde dökülmeler yaşandı ama bu sene biraz daha iyi konumda. İklim sebebiyle her sene hasadımız biraz daha ileriye çekiliyor. İncir akşam ve sabah sıcağı sever yağmurlarından yağmasıyla daha erken inciri aldık ve kalitesi de daha iyi oldu. İncir yüzde 100 doğal yetişen bir meyvedir ilacı kesinlikle kabul etmez. Diğer meyvelerde böceklerin önlenmesi için ilaç kullanılırken incir ilacı kabul etmez” dedi.