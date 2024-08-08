Her hafta yüzlerce öğrenciyi ağırlayan sıra dışı mumya balıklarla Türkiye’de tek olma özelliğine sahip Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni, Beylikdüzü’nde bulunan Kur’an kursu öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin müze gezisi balık ekmek ve içecek ikramı ile son buldu.

Türkiye’de tek olan 3 binden fazla mumya deniz canlısını bünyesinde barındıran Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. Çocuklar için adeta bir deniz okulu olan müzenin son misafirleri Beylikdüzü’nde bulunan Kur’an kursu öğrencileri oldu. Mumya balıkları inceleyen öğrenciler müze kurucusu Balıkçı Kenan Balcı’ya bol bol sorular sorarak, Türk karasularında yaşayan balıkları inceleme ve öğrenme fırsatı yakaladı.

“Müzemiz her hafta öğrencileri ağırlıyor”

Öğrencilerin ilgisinden memnun olduğunu belirten yarım asırlık balıkçı Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, “Müzemiz her hafta öğrencileri ağırlıyor. Onların gösterdiği ilgiden çok memnunuz. Çünkü denizlerimiz ve balıklarımız hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Onlara denizi ve balığı öğretiyoruz. Filmlere konu olan, belgesellerde izledikleri balıkları burada görme fırsatı buluyorlar. Birde çocuklara balıkların kendi denizlerimizde yakalandığını söyleyince oldukça şaşırıyorlar. Biz elimizden geldiği kadar onlara bu bilgileri aktarıyoruz. Müzemizde 30 tondan fazla mumya balık bulunuyor. Devasa köpekbalıklarından, vatozlara, orkinoslardan, hamsiye kadar 3 bin çeşit mumya ürün mevcut” ifadesini kullandı.

“Müzeyi gezmeye gelen öğrenci kardeşlerimize bilgiler aktarıyoruz”

Müzede bulunan mumya köpekbalığı, orkinoslar hakkında öğrencilere bilgi veren Balcı, “Her balık farklıdır. Mesela vatoz balığının 12 çeşidi var. Ama hepsi birbirine benzemektedir. Binlerce tür canlı denizde yaşamaktadır. Biz denizlerimizi evimiz gibi temiz tutmalıyız. Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır. Bizden hiçbir şey istemiyor. Tonlarca ürün veriyor. Hepsi de doğal. Vitamin deposu. Balıkların içlerinde hiçbir katkı maddesi yok. Müzeyi gezmeye gelen öğrenci kardeşlerimize sürekli bu güzel bilgileri aktarıyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Denizlerimize de gelecekte onlar sahip çıkacak” dedi.

Önce müzeyi gezdiler sonra balık ekmek yediler

Öğrenciler meraklı bakışlarla müze gezisini tamamladıktan sonra Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı balık ekmek ve içecek ikramında bulundu. Çocuklara balığı sevdirmek için var gücüyle çalıştığını ifade eden Balcı, “Müzede deniz ve balığı anlatıyoruz daha sonra balık ekmekle balığın ne kadar sağlıklı bir ürün olduğunu söylüyoruz. Balık pişirmenin püf noktalarını da öğrenci kardeşlerimize aktardık. Bugün keyifli ve unutulmaz bir gün yaşadık” şeklinde konuştu.