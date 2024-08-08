Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde park halindeki otomobilin camı kırılarak "hayalet ekran" diye tabir edilen gösterge paneli çalındı. Kırık cam parçalarını görünce neye uğradığını şaşıran otomobil sahibi ise şikayetçi oldu.

Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden Hüseyin Gündoğdu, sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıktı. Park halindeki BMW marka otomobiline yönelen Gündoğdu, kırık cam parçalarını gördü. Gösterge panelinin çalındığını fark eden Gündoğdu, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde ve çevresinde incelemeler yaptı. Şüpheli ya da şüphelilerin, otomobilin kapısını açamadığı, kırılan sol arka camdan içeri girilerek hırsızlığın gerçekleştiği öğrenildi.

Sabah saat 06.45 sıralarında işe gitmek üzere evinden çıktığını söyleyen Hüseyin Gündoğdu, "İşe gitmek için aşağıya indiğimde arabanın arka camının kırıldığını ve hayalet ekranın yerinden sökülerek çalındığını gördüm. Bu tür olayları hiç tasvip etmiyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Polislere haber verdim. Arkadaşlar gelip incelemeler yaptılar" dedi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.