Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile görüştü.KONYA (İGFA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sizi ağırlamaktan gurur ve onur duyuyoruz. Biz, ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir şehrin çocuklarıyız. Sizler de onu temsil ediyorsunuz. Eminim çok büyük bir gururdur. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Temsil ettiğiniz kişiler çok kıymetli” diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve Konya halkına teşekkür ederek, "Biz buradaki duruşumuzu, Konya şehit ailelerimize ve gazilerimize yaptığımız hizmeti Sayın Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın da destekleriyle şimdi Ankara’da elimizden geldiği kadar Türkiye genelinde yine aynı maneviyatını ön plana çıkaracak şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi. Ziyarette, derneğin yönetim kurulu üyeleri de bulundu.