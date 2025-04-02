Türkiye ile AB arasında diyalog kanallarının geliştirilmesi amacıyla 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde HLED mekanizmasının kurulmasına karar verildi. Bu kapsamda bugüne 2016, 2017 ve 2019 yıllarında üç toplantı gerçekleştirildi. Birinci ve üçüncü toplantılara Türkiye, ikinci toplantıya da Belçika ev sahipliği yaptı. Ancak 2019'dan sonra görüşmelere 2024'e kadar ara verildi.

2024 yılında konuyla ilgili yeni bir karar alındı. Aralık 2024'te AB Genel İşler Konseyi toplantısında diyaloğun yeniden canlandırılması kararlaştırıldı. Bu karar, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de onaylanarak resmi zemine taşındı.

Yeni dönemin ilk toplantısı için tarih belli oldu. Toplantı, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in katılımıyla yarın (3 Nisan) Brüksel'de düzenlenecek. Böylece "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu" 6 yıl sonra yeniden başlamış olacak. Toplantı diyalog mekanizması, taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin ivmelenmesi ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi açısından önem taşıyor.

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Bakan Şimşek, AB ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor.

Diyalog her iki tarafın da menfaatine olup Avrupa Birliği’nde ekonomik bütünleşme, Türkiye’nin güçlü entegrasyonu ile daha iyi sağlanacaktır.

Avrupa Birliği ile daha güçlü ve stratejik işbirliğine hazırız."