Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Etiyopya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek sağlık turizmi, tıbbi aromatik bitkiler ve sağlık yatırımları konularında işbirliği çağrısında bulundu. Görüşmede iki ülke arasındaki tarihi bağlar ve ortak projeler ele alınırken, ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için kararlılık vurgulandı.

Türkiye ile Etiyopya arasında sağlık turizmi alanında önemli bir işbirliği süreci başlatıldı. Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Etiyopya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek, Büyükelçiliğin Misyon Başkan Yardımcısı ve Birinci Diplomatı Mulie Tarekegn ile görüştü.

Prof. Dr. Aysun Bay, görüşmede Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki güçlü altyapısını vurguladı. Karaciğer nakli, kanser tedavisi, organ nakli ve cerrahi müdahalelerdeki uzmanlık alanlarına dikkat çeken Bay, Türkiye’nin aynı zamanda termal kaplıcalar ve doğal güzellikleriyle de sağlık turizminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Prof. De. Bay ayrıca tıbbi aromatik bitkiler konusunda Etiyopya ile işbirliği yapma arzularını dile getirerek, bu ürünlerin uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi için ortak girişimlere hazır olduklarını ifade etti.

Etiyopya Cumhuriyeti Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı Mulie Tarekegn, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile Etiyopya arasında uzun yıllara dayanan güçlü tarihi bağlara dikkat çekti. Sağlık turizmi alanında işbirliğini güçlendirme konusundaki isteklerini ifade eden Tarekegn, özellikle tıbbi aromatik bitkiler ve sağlık yatırımları alanında ortak çalışmalar yapmayı planladıklarını belirtti.

Toplantıda Etiyopya’nın sağlık politikaları ve yatırımları üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, her iki taraf da bu işbirliğinin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceği konusunda hemfikir oldu. Prof. Dr. Aysun Bay, ayrıca Etiyopya’nın yeni Cumhurbaşkanı Taye Atske Selassie Amde’yi kutlayarak, yeni dönemde ilişkilerin daha da ileriye taşınacağına olan inancını dile getirdi.