Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından liyakat usulü alımı gerçekleştirilecek 300 itfaiye memuru için mülakat sürecine başlandı

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, liyakat usulü ile 300 itfaiye memuru alımı için mülakatlara başladı.

Ankara İtfaiyesi, liyakat usulü ile 300 kişilik itfaiye erini bünyesine dâhil etmek için fiziki yeterlilik, araç kullanma ve sözlü sınav sürecini başlattı. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü’nden mezun olan 1500 aday, uygulamalı sınav parkurunda ve mülakatta geleceğin en donanımlı itfaiye eri olabilmek için ter döküyor.

MÜLAKAT 15 GÜN SÜRECEK

18-22 Kasım 2024 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan itfaiye eri alımlarının mülakat süreci Ankara İtfaiyesi’nin İskitler’de bulunan merkez istasyonu içerisinde pentatlon, araç kullanımı ve sözlü sınav süreci ile 15 gün boyunca devam edecek.