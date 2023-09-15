Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile birlikte Konya’da pilot uygulaması başarıyla tamamlanan Türkiye Kart Projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen toplantıda konuşan PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, PTT’nin Türkiye’de yaşanan birçok teknolojik gelişmede payı bulunduğunu ifade etti. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin de her zaman teknolojik gelişimlerde yaptığı yenilikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Türkiye Kart Projesi’ne büyük destek verdiğini dile getiren Gülten, projede pilot il olmayı kabul ettiği için Başkan Altay’a teşekkür etti.

Konya’nın hem toplu ulaşımdaki gelişmeler anlamında hem de bu uygulamanın hayata geçirilmesi anlamında çok önemli bir şehir olduğuna dikkati çeken Gülten, “Bu noktada hızlı bir şekilde entegrasyonda vermiş olduğu destekten dolayı Konya Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Biz PTT ailesi olarak Türkiye Kart Projesi’nin uygulayıcısıyız. Teknolojik gelişimini sağlıyoruz. Bu gelişim noktasında uzunca bir zamandır, dört yıldır devam eden bir süreç var. Cumhurbaşkanlığımızın eylem planlarına girmiş, bakanlığımızın stratejik planlarında yer alan Türkiye Kart Projesi’ni Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte uygulamaya geçirmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

“DÜNYADA ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR SİSTEM”

Türkiye Kart Projesi hakkında bilgi vererek konuşmasını sürdüren Gülten, “Gururla söyleyebiliriz; dünyada örneği olmayan, toplu ulaşımda örneği olmayan bir sistem. Bu bir takaslaşma, mahsuplaşma merkezi. Yani bir Konyalı İstanbul’a gittiğinde havalimanından aldığı Türkiye Kart’la İstanbul’da havalimanı hattında işlemini yapabilecek. Aynı şekilde İstanbul’daki Türkiye Kart sahibi bir vatandaşımız da Konya’ya geldiğinde toplu ulaşımından, gerekli indirimlerinden, aktarmalarından, birçok şeyden faydalanabilecek. Konya Büyükşehir Belediyemizle başladık, şu an Kayseri’yle devam ediyoruz. Yozgat ve Gümüşhane’de de devam edeceğiz. Bakanlığımızın işlettiği tüm hatlarda Türkiye Kartımız geçerli olacak. Tüm ülkede Türkiye Kart’ın geçmediği bir toplu ulaşım alanı kalmayana kadar süreci başlatmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, vatandaşa hizmet odaklı, vatandaşına konfor sağlamak isteyen tüm belediyeleri Türkiye Kart ekosistemine dahil olmak isteyeceğini düşündüklerini ifade ederek, yıllar önce kurdukları hayalin Konya ile gerçeğe dönüştüğünü sözlerine ekledi.

“TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da “Bugün hep birlikte tarihe bir not düşüyoruz. Türkiye için önemli bir başlangıcı birlikte gerçekleştirmiş olacağız” sözleriyle konuşmasına başladı.

Projenin gerçekleşmesini sağlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na, bakan yardımcılarına, PTT Genel Müdürü Gülten ve ekibine teşekkür eden Başkan Altay, “Bakanlığımız Türkiye için büyük bir sorunu ortadan kaldırmak için çok ciddi bir efor sarf ediyor. Özellikle Genel Müdürümüzün ifade ettiği gibi her yıl milyonlarca kartın boşa gittiği, özellikle iç turizmin hareketlendiği bu dönemimizde ulaşımla ilgili şehirlerimizin bir birine yakınlaştığı bir zamanda insanların en önemli problemlerinden birisi de gittikleri şehirde toplu ulaşımı kullanma konusunda oluşan zahmetlerdi. Ya yeni bir kart alıp ödemeniz, yeni başvuru yapmanız, öğrenciyseniz bununla ilgili işlemler ciddi manada seyahatinizde vakit alıyor hale gelmişti. Şu an itibariyle birlikte başardığımız bu işle, almış olduğumuz karar tüm Türkiye’de artık toplu ulaşımı kesintisiz bir şekilde kullanma imkanına kavuşmuş olacak. Tabi bu çok zor ve zahmetli bir iş. Çünkü her şehrin kendi altyapısı var, kendi sistemi var. Bu sistemin zorlukları ve problemleri var. Ama önemli olan bir yerden başlamaktır. PTT Genel Müdürlüğümüze bizi seçtikleri için ben de teşekkür ediyorum” dedi.

“İLK UYGULAMANIN KONYA’DA UYGULANIYOR OLMASI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla her manada önde ve önder olmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Özellikle, kurumsal konularda artık Konya Büyükşehir Belediyesi de merkezi hükümetle birlikte çalışma kültürüne ulaştı. Çözüm üretme başarısı elde etmiş bir kurum olarak öne çıkmakta. Dolayısıyla tarihin bu önemli anında ilk uygulamanın Konya’da uygulanıyor olması bizim için çok kıymetli ve önemli. Tüm Türkiye’ye ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bundan sonra da birlikte çalışmalarımıza aralıksız ve kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Yerelde kullanılan Konyakart’la ilgili herhangi bir değişim ya da dönüşüm gerekmediği bilgisini paylaşan Başkan Altay, “Bunu kullanabileceksiniz. Ama temin ettiğimiz Türkiye Kart sizi, inşallah bugün Konya’da ama ileride 81 ilimizde tüm toplu ulaşımı tek elden, tek kartla kullanma imkanına kavuşturmuş olacak. Onun için Türkiye adına çok önemli bir dönüşüm olduğunu ifade etmek istiyorum” cümlelerini kullandı.

KONYA, BANKA KARTIYLA TOPLU ULAŞIMI KULLANAN DÜNYADAKİ İLK ŞEHİR

Konya’nın bankacılık kartlarını tüm toplu ulaşım araçlarında kullanmasında dünyadaki ilk şehir olduğunu da anımsatan Başkan Altay, "Banka kartı ile toplu ulaşımı ilk kullanan şehiriz. Yine, elektronik kartları toplu ulaşımda kullanan ilk iki şehirden birisi Konya’dır. Öte yandan toplu ulaşım ücret toplama sistemini kendisi işleten Türkiye’deki ender şehirlerden biriyiz. Dolayısıyla biz bu konuda geçmişten itibaren önemli işler yapıyoruz. Onun için PTT ile Türkiye Kart konusunda çalışmak bizim için kıymetli ve önemli bir başlangıç” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE ÖĞRENCİ BİLETİNİN EN UCUZ OLDUĞU ŞEHİR YİNE KONYA”

Konya’da otobüslerin neredeyse günde 100 bin kilometre yol yaptığını buna rağmen Türkiye’de öğrenci biletinin en ucuz olduğu şehrin yine Konya olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Şu an itibariyle Konya’da öğrenci bileti 4 lira. Ankara, İstanbul, İzmir ve benzeri Büyükşehirlere göre neredeyse yarı fiyatına öğrenci kardeşlerimizi toplu ulaştırma imkanından faydalandırıyoruz. Yine sivil bilette de Türkiye’nin en ucuz 3. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz. Bunun birlikte bir taraftan da yaklaşık 1 milyar lira maliyetle 177 yeni çevreci otobüsümüzü şehrimize kavuşturduk. Yine Ulaştırma Bakanlığımızla Konya için hayati bir iş yapıyoruz. Aynı zamanda KONYARAY’ın başlangıcını yaptık. İnşallah banliyömüz da tamamlandığında Konya yine Türkiye’de bu manada önemli bir işi başarmış olacak. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye Kartı’ın Konya’mıza ve Türkiye’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.