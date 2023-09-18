Avrupa'nın 13 ülkesinden gelen 24 farklı kuruluş, "acil müdahale ekiplerinin güvenliğini artırmak ve müdahale etkinliğini artırmak" amacıyla güçlerini birleştirdi. Türkiye'nin liderliğinde, HAVELSAN'ın koordinatörlüğünde ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığıyla yürütülen bu önemli proje, Bursa'da gerçekleştirilen bir tanıtım toplantısıyla duyuruldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın da işbirliği yaptığı "Team Aware" projesi, 92 proje arasından en yüksek puanla seçilen birinci projeydi, 15 tam puanla ödüllendirilmişti. "Team Aware" projesi, acil müdahale ekiplerini uzaktan takip edebilen, kapalı alanlarda konumlarını belirleyen, giyilebilir sensörler ve yapay zeka kullanarak aktivitelerini izleyen, giyilebilir kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (KBRN) sensörleri, akustik sensörleri ve droneları içeren bir sistemi içeriyor. 5G ve taktik iletişim altyapısı sayesinde toplanan veriler, gerçek zamanlı durumsal farkındalık resmini oluşturacak ve tüm acil müdahale ekibinin uzaktan izlenmesini ve yönetilmesini sağlayacak. Projede HAVELSAN'ın yanı sıra Fraunhofer, Thales gibi büyük kuruluşlarla birlikte 13 farklı ülkeden toplam 24 kurum yer alıyor. Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümleriyle öne çıkan HAVELSAN, projenin teknik ve idari koordinasyonunu üstlenecek. HAVELSAN, giyilebilir sensörlerin Vücut Hareket Analizi (BMA-Body Motion Analysis) sistemini kullanarak acil müdahale ekibinin hareketlerini uzaktan izleyecek ve yapay zeka ile aktivitelerini tespit edecek, ayrıca yorgunluk tespiti ve KBRN modülü ile kimyasal saldırıların yayılımını modelleyecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ise projenin döngüsü içinde teknoloji üretmeye ve projenin tamamlanmasının ardından bu teknolojiyi kullanmaya yönelik katkı sağlayacak.

Dirençli Şehirler

Türkiye liderliğinde yürütülen bu proje, Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, İspanya, İtalya, Avusturya, İrlanda, Portekiz, Romanya ve Yunanistan gibi ülkelerin de katılımıyla gerçekleşti. Projenin tanıtım toplantısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bursa'da düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu projenin acil müdahale ekiplerinin güvenliğini ve operasyon etkinliğini artırma konusunda büyük faydalar sağlayacağını belirtti. Doğal afetlerin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, 6 Şubat'ta Türkiye'nin yaşadığı büyük depremlerin yıkıcı etkisine dikkat çekti. Türkiye'nin insani yardım konusundaki deneyimine rağmen, bu tür afetlerin etkilerini en aza indirmenin gerekliliğine işaret etti ve sağlıklı şehirlerin temelinin "dirençli şehirler" olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, Team Aware projesinin bu anlamda standartları daha da yükselteceğine inandığını ifade etti. Bu proje, yapay zeka, görüntü işleme, otonom sistemler ve giyilebilir teknolojiler gibi günümüzün teknolojik imkanlarını insanlığın hizmetine sunarak, tüm Avrupa için bir acil durum yönetim sistemi oluşturma fırsatı sunacak.

Projenin Teknik Koordinatörü Çağlar Akman da, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve HAVELSAN olarak bu projede güzel bir işbirliği gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Acil durum ekiplerinin etkili operasyonlar yapabilmesi için sistemler arası entegrasyon çalışmalarını yürüteceklerini söyledi ve önümüzdeki dönemde gerçekleşecek son gösterim çalışmalarının detaylarının bu süreçte netleşeceğini ifade etti. Akman, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve diğer teknik partnerlere destekleri için teşekkür etti ve son kullanıcıların görüşlerini paylaşacakları için minnettarlık duyduğunu ekledi.