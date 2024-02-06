Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, BEST-Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. ile şirketin yenilenebilir enerji odaklı transformatör test laboratuvarı yatırımını desteklemek üzere 25 milyon Euro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı.

TSKB’nin yatırım finansmanına ek olarak orta vadeli işletme sermayesi finansmanı da sağladığı BEST, temin ettiği kredi ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümesini artıracak.

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), nitelikli kalkınma ve sürdürülebilir yatırım odağındaki faaliyetleri desteklemeye devam ediyor. Banka, Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.’nin (BEST) yapacağı transformatör test laboratuvarı yatırımını desteklemek amacıyla 7 yıl vadeli 25 milyon Euro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Yatırım finansmanına ek olarak, orta vadeli işletme sermayesi finansmanı da sağlayan TSKB, bu sayede şirketin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümesine katkı sunacak.

Türkiye’nin en büyük güç ve dağıtım transformatörü üreticisi olan BEST’in ürün yelpazesi altında güç transformatörleri, dağıtım transformatörleri, kuru transformatörler ve özel tip transformatörler yer alıyor. Yırcalı Holding’in çoğunluk hissesine sahip olduğu BEST, üretiminin yüzde 70’inden fazlasını 85’in üzerinde ülkeye ihraç ediyor. BEST, TSKB’den sağladığı proje finansmanı kapsamında yapacağı ilave yatırım ile üretim kaynaklarını daha etkin kullanmayı ve ek ilave istihdam ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç: “Sürdürülebilirlik odaklı finansmana erişimi yeşil dönüşümün anahtarı olarak değerlendiriyoruz”

Yenilenebilir enerji sektörünün düşük karbonlu ekonomiye geçişte önemli bir odak alanı olduğuna işaret eden TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Bugün Türkiye’de yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 55’e ulaşmış durumda. TSKB olarak 2002 yılından bu yana sağladığımız desteklerle Türkiye’nin bu alandaki kurulu gücünün yüzde 15’ini temsil ediyoruz. Türkiye’nin coğrafi yapısı ve iklimi tüm temiz enerji tiplerine uygun bir altyapı sağlıyor. Bunlar arasında güneş ve rüzgâr enerjisi biraz daha ön planda yer alsa da özellikle, hibrit sistemlerin ve iç tüketime yönelik GES projelerinin finansmanında artış trendinin devam edeceğini öngörüyoruz. Enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için enerji ve kaynak verimliliği, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi yatırımları da kritik önem taşıyor. Sınırda Karbon Düzenlemesi’nden de etkilenecek olan bu sektörlerin hızla dönüşümlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Sürdürülebilirlik odaklı finansmana erişimi yeşil dönüşümün anahtarı olarak değerlendiriyoruz. Bu bakış açısıyla, BEST şirketiyle imzaladığımız kredi anlaşmasını ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki gücünü pekiştirmesi bakımından çok önemli buluyoruz. Şirketin faaliyet alanında gerçekleştireceği yeni laboratuvar yatırımı ile hizmet kalitesini artırmasına katkı sağlayacağız. Diğer yandan, yatırım finansmanına ek olarak sunduğumuz orta vadeli işletme sermayesi finansmanı ile BEST’in ulusal ve global pazarlarda büyümesine destek olacağız” dedi.

BEST A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı: “2024 yılında BEST’in cirosunu 500 milyon Euro’ya çıkarmayı hedefliyoruz”

Kredi imza töreninde değerlendirmede bulunan BEST Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ise şöyle konuştu: “Şirketimiz özellikle Kuzey Amerika ve Orta Doğu bölgelerinde artan yenilenebilir enerji yatırımları ve düşük karbon emisyon hedefleri doğrultusunda ortaya çıkan transformatör ihtiyacını karşılayabilecek sayılı firmalardan biri durumunda. Artan talebin karşılanması ve yeni pazarlara yönelik açılımlarla şirketimizin üretim esnekliğinin paralel bir şekilde gelişmesi önem taşıyor. Yeni test laboratuvarı yatırımımızla güç trafosu üretimlerimizi artırmayı, bu sayede 2024 yılında BEST’in cirosunu 500 milyon Euro’ya çıkarmayı hedefliyoruz.”