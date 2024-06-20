Tıbbi ve laboratuvar ekipmanları alım satımı, tıbbi ve inşaat sarf malzemelerinin paketlenmesi alanında faaliyet gösteren ECOHOS İnşaat ve İhracat ve İthalat Şirketi, Türkiye’de büyümeye devam ediyor.

Şirketin CEO’su Yashar Vafaei Mamaghani, "İhracat, dış ticaret ve iş danışmanlığı yatırımlarıyla ülkenin önde gelen şirketlerinden biri haline geldik. 2022 yılında büyük bir kompleks içerisinde uluslararası fast food ve soğuk sandviç üretimi alanında faaliyet gösteren bir gıda firmasının yönetimini devraldık. Yeni yapılanma planına göre, 2024 yılının son dilimine kadar Türkiye’nin en büyük soğuk sandviç üreticisi ve fast food restoran zinciri kurulması için çalışmalara başladık. Dünyanın ilk yüzde 100 organik ve helal ürünlerden oluşan sandviçlerin dünyanın çeşitli ülkelerine ihracatına başlanacak" dedi.

Mamqani, ayrıca dünyada ilk kez çocuklara yönelik organik sandviç ve fast food üreteceklerini belirterek, hedeflerinin 5 yıl içerisinde, Türkiye’ye gelen turistlere kendi ülkelerinin lezzetinde hazır yemek tesisleri kurmak olduğunu kaydetti.