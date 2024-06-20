İnegöl’e bağlı kırsal Eymir ve Sülüklü mahalleleri sınırlarında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından altın ve değerli maden arama çalışmaları yapılmaya başlandı. Mahalle sakinleri durumu CHP İnegöl ilçe başkanlığına bildirdi. CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, mahalle sakinleriyle birlikte MTA’nın arama yaptığı sahaya giderek çalışanlardan bilgi aldı. Burada mahalle sakinleri ile birlikte açıklama yapan Başkan Şahin, “İnegöl Eymir köyünden gelen bir şikayet üzerine ormanda çalışma yapıldığını, çalışmalar yapılırken de yeni ağaçlandırma yapılacağını duyurumlarını almışlar. Daha önceden de aktarmışlardı. Gelen iş makinaları sonucu görüldüğü gibi aşağıda da kurulan sondajda Maden Teknik Arama’nın amblemi var. Buradaki arkadaşlar da burada maden aradıklarını bizzat söylediler. Maden arama üzere açık göstergedir. Bununla ilgili ne muhtarın haberi var, ne köylünün haberi var. Bu tür şeyler olduğunda köylülerin mutlaka görüşü alınır. Bir maden aranıyor ve orman talan ediliyor. Ne köylünün ne de muhtarın bu konuda haberi yok. Burada sadece çalışanlar var, yetkili bulamadık. Bununla ilgili çalışma yapılmamış. Orman derinliklerinde de birçok yer kazılarak çalışmalar devam ediliyor, sondaj yapılıyor“ ifadelerini kullanmıştı.



KÖY HALKINDAN TEPKİ

Eymir Köyü İhtiyar Heyeti, kendilerine ve muhtarlığa bu konuda hiçbir bilgilendirme yapılmadığını ifade etti. İhtiyar Heyeti “ Bize bu konuda ne ihtiyar heyetine ne de muhtarlığa hiç bilgi verilmedi. Doğrudan doğruya Maden Tetkik Arama adı altında şahısların arama yaptığın biliyoruz. Daha yukarıda da şantiyeler var. Düz alan kesimi yapılıyor. Tabiat örtüsü yok ediliyor. Ağaçlar katlediliyor. Sulama göletimiz var o da kirlenecek. Ormanı yok ettiğimiz zaman içme sularımıza varana kadar tehlike arz ediyor“ dedi.

SOSYAL MEDYDA TEPKİ GÖSTERDİLER

Yapılan haberlerin ardından sosyal medyada bir araya gelen çevreciler, siyanür kullanıldığını iddia ederek MTA tarafından yapılan aramalara tepki gösterdi. ‘İnegöl İliç Olmasın’, ‘Siyanürlü Ellerinizi Topraklarımızdan Çekin’ başlıklarıyla paylaşımlar yapan çevrecilerin paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.



SİYANÜR İDDİASI

İnegöl’e bağlı 2 mahallede siyanür kullanılarak altın arandığı iddiaları çevrecilerin tepkisine neden oldu. Çevreciler, siyanürün doğaya ciddi zararlar verebileceğini belirterek, bu yöntemle yapılan madencilik çalışmalarına karşı çıktı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Maden arama çalışmalarıyla ilgili bölgede tedirginlik devam ediyor. Yetkililerden bu konuda bir açıklama ve bölge halkının endişelerinin giderilmesi bekleniyor.