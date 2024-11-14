Tokat'ta inşa edilen ve Türkiye'de bir ilk olacak olan Sosyal Hizmetler Kampüsü'nün açılışı için geri sayım başladı. Nurhan İÇMEZ- Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Türkiye'de bir ilk olacak olan 52 bin metrekarelik kampüs içerisinde, bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezi, 9 yaşam evi, 21 yatak kapasiteli misafirhane ile idari binası ile inşaa edilen Sosyal Hizmetler Kampüsünün açılışı için geri sayım başladı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Sosyal Hizmetler Kampüsü'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Vali Köklü, içerisinde; Aktif Yaşam Merkezi, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Çocuk Evleri , Spor tesisleri bulunan kampüsün memlekete hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Vali Köklü'nün projenin yıl sonuna kadar kesin olarak tamamlanması yönünde talimat verdiği öğrenilirken Türkiye'ye örnek projenin açılışı için geri sayım da başlamış oldu. Projede kaba inşaat biterken ince işçiliğin yıl sonuna tamamlanarak kompleksin yıl sonunda hizmete sunulması amaçlanıyor.