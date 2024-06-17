Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de emsali olmayan sakatathane tesisinin temel betonunu attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de benzeri olmayan sakatathane hizmet binasını Kocaeli’ye kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Solaklar yolu üzerinde bulunan modern mezbahanenin alt tarafında yer alan projenin temel betonları atıldı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan sakatathane hizmet tesisi, 672 metrekarelik alanda kurulacak. Tesiste iç organ, kelle paça, işkembe, bağırsak işlenmesi planlanıyor. Projede; mal kabul, işleme, paketleme mahalli ve muhafaza için soğuk odalar yer alıyor.