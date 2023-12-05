Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttuğu için tutuklanan 81 yaşındaki adam, nafakanın ödenmesi sonucu serbest kaldı.
Züfrü Ş.(81), iddiaya göre eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttu. Şikayet üzerine Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan adam, adliyeye sevk edildi. Ödediğini söylemesi üzerine kayıtlara geçmediği öğrenilen adam, mahkemece tutuklandı.
Tutuklanan adam, cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.
SERBEST KALDI
Bugün nafakası ödenen adam, cezaevinden çıkarılarak serbest kaldı.
HABER MERKEZİ