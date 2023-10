Türkiye’de son yıllarda büyük bir hız kazanan arama çalışmalarıyla birçok yeni maden sahası bulunuyor. Cari açığın kapanması ve sanayi üretimi için hayati öneme sahip altın, bakır, demir, uranyum, kömür ve endüstriyel hammaddeler Türkiye’nin dört bir yanından ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bu keşifler arasında bulunan nadir toprak elementleri, altın, petrol, doğalgaz ve uranyum keşifleri ise stratejik olarak dikkat çekiyor.

MTA SON 30 YILDA 301 TON KEŞFETTİ

Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) son 30 yılda 301 ton altın madeni keşfetti. Bu keşiflerin neredeyse tamamı ise son 5 yılda gerçekleşti. Son 5 yılda keşfedilen altın 292 tonu buldu. Büyük bir bölümü son yıllarda yapılan keşiflerle artan Türkiye’nin altın kaynağının en büyük kısmı 222 ton ile Manisa’da bulunuyor. Bu ili Balıkesir, Artvin, Niğde takip ediyor.

ALTIN TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından altın madeninin belirlenmesi için son zamanlarda Türkiye genelinde başlatılan arama çalışmaları Bursa bölgesinde de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan arama çalışmalarına ilişkin raporlarda İnegöl’de başta altın ve değerli madenlere ilişkin rezervlerin tespit edildiğine dair bir bilgide yer aldı. Bu arada MTA’nın yayınladığı altın haritasında İnegöl-Sülüklügöl sahası potansiyel altın sahası olarak gösterildi.

DİKKAT ÇEKEN RAPOR

MTA tarafından yayınlanan Bursa İli Maden Ve Enerji Kaynakları adlı raporunda, Bursa’nın zengin yer altı kaynakları da sanayisinin gelişmesinde etkili olduğu belirtildi. Raporda ayrıca metalik madenler bakımından Bursa’daki önemli metalik madenlerin altın, antimuan, bakır-kurşunçinko, krom, nikel, manganez, molibden ve volfram olduğu ifade ediliyor.

İNEGÖL’DE ALTIN REZERVİ

Raporun İnegöl kısmında ise, “Bunlardan 3.027 gr/ton Au tenörlü altın İnegöl-Sülüklügöl sahasında tespit edilmiş olup, 19.846 ton görünür+muhtemel, 17.407 ton mümkün rezerv belirlenmiştir. Sahada aynı zamanda %6.5 antimuan tenörlü 14.400 ton antimuan rezervi bulunmaktadır ve yataktan geçmiş yıllarda 1000 ton kadar cevher üretilmiştir” ifadesi yer alıyor.

Sülüklügöl sahasında 1870'li yıllardan günümüze kadar zaman zaman antimuan arama ve üretimi için açılmış 9 adet Sb ocağı bulunuyor. Anaocak, Çamurbaca, Eskiçamlık, Yeniçamlık, Karanlıkdere, Olukmanyaka, Çiğdemtepe, Yenitarla ve Mısırtarla. Bu ocaklarda altının varlığı ilk kez, 1979 yılında MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda saptanmıştır. Sahada 1989 yılında yapılan kısa süreli ön etüd sırasında 10 km2 1/10.000 ölçekli yarı detay jeoloji ve Sb ocaklarının krokileri yapılarak, 133 adet kayaç jeokimya örneği alınmıştır. 1990 yılında 50 km2 1/25.000 ölçekli prospeksiyon, 12 km2 1/5.000 ölçekli detay jeoloji ve 5.2 km2 1/5.000 ölçekli tahkik jeokimya çalışması yapılmış ve bu çalışmalar sırasında 1046 adet toprak jeokimya, 70 adet kayaç jeokimya, 138 adet mineraloji-petrografi ve 4 adet sıvı kapanım örneği derlenmiştir. Jeokimya çalışmasında, 50 x 100 m boyutlu karelaj yöntemiyle alınan toprak örneklerinde Au, As, Sb, Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Cd, (Mo) ve (W) analizleri yaptırılmış ve sahadaki jeokimyasal anomali alanları ortaya çıkartılmıştır. Analiz değerlerinin bilgisayarda istatistik değerlendirmesi sonucunda olasılık ve kümülatif frekans eğrisi, histogram ve element korelasyonları hazırlanmış, ortalama değer ve eşik değerler saptanmıştır. Buna göre sahanın element eşik değerleri; Au: 0.100 ppm, Sb: 40 ppm, As: 120 ppm, Cu: 70 ppm, Pb: 40 ppm, Zn: 90 ppm, Ni: 500 ppm ve Co: 60 ppm'dir. Bilinen antimuan ocakları dışında, beş ayrı alanda Au anomalisi ortaya çıkmıştır. Kayaç örneklemesi ise, çoğu Sb ocaklarından olmak üzere sahanın değişik kesimlerinden amaca göre seçme, oluk ve yongalama yöntemlerinden birisiyle yapılmıştır.

İŞLETİLEN ALTIN YATAKLARI NERELERDE?

Çanakkale’nin Lapseki ilçesi

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Çukuralan mahallesi

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Ovacık mahallesi

İzmir’in menderes ilçesine bağlı Efemçukuru mahallesi

Aydın’ın Bozdoğan İlçesine bağlı Kızılcık mahallesi

Bilecik’in Söğüt ilçesi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz mahallesi

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Sart mahallesi

Uşak’ın Eşme ve Ulubey ilçeleri sınırında, Gümüşkol, Kışla ve Söğütlü köyleri arasındaki Kışladağ altın madeni

Konya’nın Meram ilçesine bağlı İnlice mahallesi

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Mahmat köyü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede mahallesi

Karaman’ın Toroslar ilçesine bağlı Bolkar Dağları

Sivas’ın Kangal ilçesinin Çetinkaya köyünün 10 km güneydoğusunda Bakırtepe altın madeni

Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Çöpler mahallesi

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Altntepe altın madeni

Gümüşhane’nin Demirkaynak köyüne bağlı Mastra altın madeni

İŞLETMEYE HAZIRLANAN ALTIN YATAKLARI NERELERDE?

Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kirazlı köyü

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Üçpınar köyüne bağlı Ağı dağı

Balıkesir’in İvrindi ilçesi

Balıkesir’in Gömeç ilçesine bağlı Kobaşlar mahallesi

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Gediktepe yerleşkesi

İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Arapdağ altın madeni

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Öksüt mahallesi

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bağlı Ortakent köyü

Artvin’in merkez ilçesine bağlı Cerattepe

Artvin’in il sınırları içerisinde Hot Maden

Ağrı’nın Diyadin ilçesinin Mollakara köyü

POTANSİYEL ALTIN SAHALARI NERELERDE?

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine bağlı Tepeköy

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Halilağa köyü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kısacık köyü

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çamyurt köyü

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sülüklügöl mahallesi

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyü

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Beyköy mahallesi

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Çatalcam mahallesi

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Kiraz mahallesi

Uşak’ın Karaağaç mahallesi

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ mahallesi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi

Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Savcılı ebeyit köyü

Kırşehir’in merkez ilçesine bağlı Terziali

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar beldesi

Çorum-Çiğdemlik

Ordu’nun Ulubey ilçesine bağlı Akoluk mahallesi

Ordu’nun Gölköy ilçesine bağlı Konak köyü

İŞLETİLEN GÜMÜŞ YATAKLARI NERELERDE?

Kütahya’nın merkez ilçesine bağlı Gümüşköy

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi