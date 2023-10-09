Türkiye’de son yıllarda büyük bir hız kazanan arama çalışmalarıyla birçok yeni maden sahası bulunuyor. Cari açığın kapanması ve sanayi üretimi için hayati öneme sahip altın, bakır, demir, uranyum, kömür ve endüstriyel hammaddeler Türkiye’nin dört bir yanından ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bu keşifler arasında bulunan nadir toprak elementleri, altın, petrol, doğalgaz ve uranyum keşifleri ise stratejik olarak dikkat çekiyor.
MTA SON 30 YILDA 301 TON KEŞFETTİ
Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) son 30 yılda 301 ton altın madeni keşfetti. Bu keşiflerin neredeyse tamamı ise son 5 yılda gerçekleşti. Son 5 yılda keşfedilen altın 292 tonu buldu. Büyük bir bölümü son yıllarda yapılan keşiflerle artan Türkiye’nin altın kaynağının en büyük kısmı 222 ton ile Manisa’da bulunuyor. Bu ili Balıkesir, Artvin, Niğde takip ediyor.
ALTIN TESPİT EDİLDİ
Bu kapsamda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından altın madeninin belirlenmesi için son zamanlarda Türkiye genelinde başlatılan arama çalışmaları Bursa bölgesinde de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan arama çalışmalarına ilişkin raporlarda İnegöl’de başta altın ve değerli madenlere ilişkin rezervlerin tespit edildiğine dair bir bilgide yer aldı. Bu arada MTA’nın yayınladığı altın haritasında İnegöl-Sülüklügöl sahası potansiyel altın sahası olarak gösterildi.
DİKKAT ÇEKEN RAPOR
MTA tarafından yayınlanan Bursa İli Maden Ve Enerji Kaynakları adlı raporunda, Bursa’nın zengin yer altı kaynakları da sanayisinin gelişmesinde etkili olduğu belirtildi. Raporda ayrıca metalik madenler bakımından Bursa’daki önemli metalik madenlerin altın, antimuan, bakır-kurşunçinko, krom, nikel, manganez, molibden ve volfram olduğu ifade ediliyor.
İNEGÖL’DE ALTIN REZERVİ
Raporun İnegöl kısmında ise, “Bunlardan 3.027 gr/ton Au tenörlü altın İnegöl-Sülüklügöl sahasında tespit edilmiş olup, 19.846 ton görünür+muhtemel, 17.407 ton mümkün rezerv belirlenmiştir. Sahada aynı zamanda %6.5 antimuan tenörlü 14.400 ton antimuan rezervi bulunmaktadır ve yataktan geçmiş yıllarda 1000 ton kadar cevher üretilmiştir” ifadesi yer alıyor.
İŞTE O RAPOR…
Sülüklügöl sahasında 1870'li yıllardan günümüze kadar zaman zaman antimuan arama ve üretimi için açılmış 9 adet Sb ocağı bulunuyor. Anaocak, Çamurbaca, Eskiçamlık, Yeniçamlık, Karanlıkdere, Olukmanyaka, Çiğdemtepe, Yenitarla ve Mısırtarla. Bu ocaklarda altının varlığı ilk kez, 1979 yılında MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda saptanmıştır. Sahada 1989 yılında yapılan kısa süreli ön etüd sırasında 10 km2 1/10.000 ölçekli yarı detay jeoloji ve Sb ocaklarının krokileri yapılarak, 133 adet kayaç jeokimya örneği alınmıştır. 1990 yılında 50 km2 1/25.000 ölçekli prospeksiyon, 12 km2 1/5.000 ölçekli detay jeoloji ve 5.2 km2 1/5.000 ölçekli tahkik jeokimya çalışması yapılmış ve bu çalışmalar sırasında 1046 adet toprak jeokimya, 70 adet kayaç jeokimya, 138 adet mineraloji-petrografi ve 4 adet sıvı kapanım örneği derlenmiştir. Jeokimya çalışmasında, 50 x 100 m boyutlu karelaj yöntemiyle alınan toprak örneklerinde Au, As, Sb, Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Cd, (Mo) ve (W) analizleri yaptırılmış ve sahadaki jeokimyasal anomali alanları ortaya çıkartılmıştır. Analiz değerlerinin bilgisayarda istatistik değerlendirmesi sonucunda olasılık ve kümülatif frekans eğrisi, histogram ve element korelasyonları hazırlanmış, ortalama değer ve eşik değerler saptanmıştır. Buna göre sahanın element eşik değerleri; Au: 0.100 ppm, Sb: 40 ppm, As: 120 ppm, Cu: 70 ppm, Pb: 40 ppm, Zn: 90 ppm, Ni: 500 ppm ve Co: 60 ppm'dir. Bilinen antimuan ocakları dışında, beş ayrı alanda Au anomalisi ortaya çıkmıştır. Kayaç örneklemesi ise, çoğu Sb ocaklarından olmak üzere sahanın değişik kesimlerinden amaca göre seçme, oluk ve yongalama yöntemlerinden birisiyle yapılmıştır.
İŞLETİLEN ALTIN YATAKLARI NERELERDE?
Çanakkale’nin Lapseki ilçesi
İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Çukuralan mahallesi
İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Ovacık mahallesi
İzmir’in menderes ilçesine bağlı Efemçukuru mahallesi
Aydın’ın Bozdoğan İlçesine bağlı Kızılcık mahallesi
Bilecik’in Söğüt ilçesi
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz mahallesi
Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Sart mahallesi
Uşak’ın Eşme ve Ulubey ilçeleri sınırında, Gümüşkol, Kışla ve Söğütlü köyleri arasındaki Kışladağ altın madeni
Konya’nın Meram ilçesine bağlı İnlice mahallesi
Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Mahmat köyü
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede mahallesi
Karaman’ın Toroslar ilçesine bağlı Bolkar Dağları
Sivas’ın Kangal ilçesinin Çetinkaya köyünün 10 km güneydoğusunda Bakırtepe altın madeni
Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Çöpler mahallesi
Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Altntepe altın madeni
Gümüşhane’nin Demirkaynak köyüne bağlı Mastra altın madeni
İŞLETMEYE HAZIRLANAN ALTIN YATAKLARI NERELERDE?
Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kirazlı köyü
Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Üçpınar köyüne bağlı Ağı dağı
Balıkesir’in İvrindi ilçesi
Balıkesir’in Gömeç ilçesine bağlı Kobaşlar mahallesi
Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Gediktepe yerleşkesi
İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Arapdağ altın madeni
Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Öksüt mahallesi
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bağlı Ortakent köyü
Artvin’in merkez ilçesine bağlı Cerattepe
Artvin’in il sınırları içerisinde Hot Maden
Ağrı’nın Diyadin ilçesinin Mollakara köyü
POTANSİYEL ALTIN SAHALARI NERELERDE?
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine bağlı Tepeköy
Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Halilağa köyü
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kısacık köyü
Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çamyurt köyü
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sülüklügöl mahallesi
Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyü
Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Beyköy mahallesi
Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Çatalcam mahallesi
Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Kiraz mahallesi
Uşak’ın Karaağaç mahallesi
İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ mahallesi
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi
Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Savcılı ebeyit köyü
Kırşehir’in merkez ilçesine bağlı Terziali
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar beldesi
Çorum-Çiğdemlik
Ordu’nun Ulubey ilçesine bağlı Akoluk mahallesi
Ordu’nun Gölköy ilçesine bağlı Konak köyü
İŞLETİLEN GÜMÜŞ YATAKLARI NERELERDE?
Kütahya’nın merkez ilçesine bağlı Gümüşköy
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi