Aydın ve İzmir merkezli Atay Holding’de yaşanan gelişmeler iş dünyasında dikkat çekti. Maden, tarım, gıda, inşaat, akaryakıt ve sigorta gibi pek çok alanda faaliyet gösteren holding bünyesindeki bazı şirketler, süren miras anlaşmazlıklarının ardından konkordato sürecine girdi. Ege Bölgesi’nin önde gelen sermaye gruplarından biri olarak bilinen Atay Holding’deki bu tablo, sektörde geniş yankı buldu.

Geçici mühlet kararı alındı

Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret AŞ, Ototay İç ve Dış Pazarlama Maden Sanayi ve Ticaret AŞ, Erdoğan Atay Yatırım Holding AŞ ile Mehmet Doğan Atay hakkında, üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildi. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, söz konusu süreçte görev yapmak üzere Denetçi Mali Müşavir Cem Çeliker, Hukukçu Gönenç Demir ve Maden Mühendisi Veyis Alpkaya’yı geçici konkordato komiseri olarak atadı.

Aile içi anlaşmazlık süreci tetikledi

Atay Holding’deki kriz, grubun kurucusu Erdoğan Atay’ın 2022 yılının sonunda 83 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından daha da derinleşti. Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı ifade edilen İzmir ve Aydın merkezli grupta, aile bireyleri arasında miras paylaşımı konusunda ciddi anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı. En küçük kardeş Süleyman Atay ile 2022’de vefat eden büyük kardeş Ahmet Atay’ın mirasçıları, ortanca kardeş Mehmet Doğan Atay hakkında hisseleri usulsüz şekilde üzerine geçirdiği ve mal kaçırdığı iddiasıyla dava açtı. İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın ise halen devam ettiği öğrenildi.