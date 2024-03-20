Bilecik Valisi Şefik Aygöl, motor tutkunlarına müjdeli haberi vererek Türkiye’nin en büyük Endurobil 365 Ekstrem Park’ın inşasında sona gelindiğini duyurdu.

Vali Şefik Aygöl, park alanında incelemelerde bulundu. Türkiye’nin en büyük Enduro Ekstrem Park Alanı’nı Bilecik’e kazandıran Vali Aygöl, aynı zamanda Enduro alanında 20-21 Nisan tarihinde yapılacak Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 1. Ayak Yarışı’nda ilk ev sahipliğini yapacağını belirtti.

Motokros ve enduro sporlarının yapılacağı Endurobil 365 Ekstrem Park alanıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Aygöl detaylı bilgiler vererek, "Türkiye’nin en büyük park alanını Bilecik’e kazandırıyoruz. Valilik, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince yapımı devam eden; 15 teknik viraj, 4 lastik engel, 8 rampa, 2 beton refüj, 4 beton künk, 4 plastik boru, 34 ağaç engel ile Bilecik’imizin ‘B’ harfini yansıtan bin 400 metre uzunluğunda Türkiye’nin en uzun taş virajından oluşan alanın yapım çalışmalarında sona geliniyor. Burada çok değerli ve başarılı yarışlara imza atacağız’’ ifadelerine yer verdi.