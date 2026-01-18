Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kadın emeğini desteklemek ve görünür kılmak amacıyla düzenlediği 'Meydan Kadınların' dayanışma pazarı, Bursalıları kadın üreticilerle buluşturdu.

Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını önemseyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, her ayın üçüncü pazar günü düzenlediği 'Meydan Kadınların' etkinliği ile kadın emeğinin kent yaşamındaki gücünü ortaya koyuyor. Heykel Orhangazi Parkı'nda 46 dernek ve kooperatifin katılımıyla düzenlenen etkinliğe, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, gerçekleştirilen sosyal etkinlikler sayesinde vatandaşlar keyifli ve verimli bir gün geçirme imkânı buldu.

Etkinliğe katılan dernek ve kooperatif temsilcileri, kadın emeğine verdiği destekten dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.