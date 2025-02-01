Yerli ve milli hava araçları Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ürettiği Aksungur, dünyanın gözdesi haline gelmeye başladı.

Gece-gündüz her türlü hava koşulunda istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevi gerçekleştirebilen Aksungur, 750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

Bu da özellikle İngiliz ve Amerikalıların dikkatini çekti.

Bu da özellikle İngiliz ve Amerikalıların dikkatini çekti.

"ABD'YE AKSUNGUR İHA'YI ÖNERDİK"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, yaptığı açıklamada TUSAŞ'ın, ihracatta herhangi bir bölge sınırlaması koymadığını söyledi. Amerika dahil her pazara açılmayı hedeflediklerini belirten Demiroğlu, ABD’ye Aksungur İHA’yı önerdiklerini açıkladı.

“Meksika sınırını koruma amacıyla ABD’ye Aksungur İHA’yı önerdik. İki gün boyunca havada kalabilen bu sistem, etkili bir çözüm olabilir” diye konuştu.

"İKİ GÜN NASIL OLABİLİR DİYORLAR, ŞAŞIRIYORLAR"

Demiroğlu devam eden açıklamasında, "İngilizlere Amerikalılara diyoruz ki size Aksungur verelim. Mesela Amerika, Meksika sınırını korumak istiyorsanız Aksungur'la koruyun. İki gün sürekli uçuyor. İki gün nasıl olabilir diyorlar, şaşırıyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin her anlamda geliştiğini ve gelişmeye devam ettiğini ise Demiroğlu'nun devam eden sözlerinde söylediği, “Geçmişte bize kamera satmayan firmalar şimdi bizimle çalışmak istiyor. Ama biz artık ASELSAN kullanıyoruz.” ifadeleri ortaya koydu.

YILLIK 12 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Türk savunma sanayiisi geçtiğimiz yıl hedeflerini aşarak 7,2 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Bu yıl ise hedefini %50 artırarak 12 milyar dolara çıkarmayı planlıyor.

Demiroğlu, “Bu yıl ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Aylık 1 milyar dolara ulaşabilirsek yıllık 12 milyar dolara çıkabiliriz. Üretim tarafında dünya genelinde yaşanan sıkıntılar bizi de etkiliyor ancak Türkiye olarak çok iyi bir performans sergiliyoruz” dedi.