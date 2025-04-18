Quick Finans’ın ev sahipliğinde dün Kozyatağı Quick Tower’da düzenlenen zirveye Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve İstanbul Motorlu Araçlar Derneği (İMAS) de katılımlarıyla destek verdi. Quick 2. El Oto Zirvesi’ne sektörün liderleri, üst düzey yöneticileri, sektör paydaşları, sektöre yön veren ülke sathındaki satıcıları, dijital kuruluş ve platformları ile sektörün dernek, federasyon ve finansal kurum temsilcileri katıldı. Sunumunu ekonomi gazetecisi ve TV programcısı Noyan Doğan’ın yaptığı zirvenin açılış bölümünde Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Dairesi Başkanı Özgür Karacaoğlu, Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Ali Emre Ballı ve Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen sırasıyla açılış konuşmalarını yaptı.

Zirvenin ilk bölümünde Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, "2. El Oto Piyasa Potansiyeli, Gelişimi ve Finansmanı" konulu sunumu ile sıfır kilometre araç piyasasının 7 kat büyüklüğünde hacme sahip olan 2. el oto ekosistemine dair önemli verileri paylaşırken, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan otomotivin içerisinde yer alan 2. el oto ekosisteminin az bilinen ve 100 milyar doların üzerinde hesaplanan devasa büyüklüğüne dikkat çekmek ve istikrarlı, şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir gelişimine yönelik çalışma ve düşünce ortamı oluşturarak katkı sağlamak için bu zirveyi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Karadağ, "Dikkat çeken anlamlı zirve mottomuz ise 2. el oto ekosistemindeki döngüde yer alan tüm paydaşların oluşturdukları katma değer ve dinamizm ile otomotivin değerini ve talebini belirleyerek tüm sektörün yön ve seviyesini oluşturduğunu ifade etmektedir. 2. el sektöründe gerçekleşen bir adet satışın, sıfır kilometre araç sektöründeki satışlara göre üç kat ticaret, finansman, noter işlemi, sigorta poliçesi ve 4 adet ilave paydaş oluşturduğunu somut olarak görmek gerekmektedir. 2. el oto sektörünün bu devasa büyüklüğüne ve potansiyeline inancımız nedeniyle 2 yıldan beri Smart IQ iş birliği ile her ay yayınlamakta olduğumuz 2. el oto raporu ile başladığımız yola Türkiye’de ilk defa düzenlenen zirve ile devam ediyoruz. Her yıl düzenli şekilde yapmayı planladığımız 2. El Oto Zirvesi’nin sektörün tüm paydaşlarının buluşma noktası olmasını ve sektöre çok değerli katkılar yapmasını diliyoruz" dedi.

Zirvenin "Türkiye Ekonomisinde Olası Gelişmeler ve Taşıt Kredileri Pazarına Etkileri" konulu ilk panelinde Noyan Doğan’ın moderatörlüğünde finansal danışman ve gazeteci Ali Ağaoğlu ile Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ global ve ulusal ekonomideki gelişmeleri ve tespitlerini paylaşırken, geleceğe dair beklentilerini ilettiler. Quick 2. El Oto Zirvesi’nin "İkinci El Satış Kanalları ve Ekosistemi" isimli ikinci panelinde ise Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan moderatörlüğünde İstanbul Motorlu Araçlar Derneği Başkanı Hasan Görkem Konu, Autorola Türkiye Genel Müdürü Oğuzhan Saygı, sektörün genç nesil girişimcilerinden İsmail Çalmaz ve Cem Bilgiç, dünyada ve Türkiye’de araç sahipliğinin gelişimi ve 2. el oto piyasasına dair tespitleri, elektrikli araçlara olan talep ve büyüyüp gelişmek için sektörün finansman ihtiyacına dair görüşlerini paylaştı. Özellikle halen yürürlükte bulunan ve enflasyon karşısında eriyen bireysel taşıt kredilerindeki regülatif kısıtlamaların artık artan araç fiyatlarına göre güncellenmesi gerektiğini ifade ederek, bu konuda yetkili kamu otoritelerinden destek beklediklerini ilettiler.

Zirvenin sonunda trafik sigortalarında sektörün lideri olan Quick Sigorta Trafik Branşı Koordinatörü Seyda Köksal, 2. el oto satış kanallarına yönelik sigorta paketleri hakkında bilgi verdi.

Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı zirve sonrasında Quick Art Space Kürotörü Nergis Abıyeva eşliğinde "Benzer Bir İpe Düğümlü Olmak" başlıklı sergi gezildi.