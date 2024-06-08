Başakşehir Belediyesi tarafından ‘Çocuklar Sıfır Atıkla Büyüyor’ projesi hayata geçirildi. 35 bin çocuğun katıldığı projede 13 bin 350 eser üretilirken, yürütülen projede 216 bin ağacın kesilmesinin de önüne geçildi.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelinde 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı içerisinde 25 okulda ‘Çocuklar Sıfır Atıkla Büyüyor’ projesi düzenledi. Düzenlenen projeye 35 bin çocuk katıldı. Proje çerçevesinde çocukların doğa ve çevre bilinci güçlendirilirken, öte yandan yeşil alan miktarı da arttırılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, sıfır atık alanındaki tüm kriterlerini yerine getiren kurumlara verdiği, ilçe geneli ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan İstanbul’daki ilk ilçe belediyesi oldu.

Geri dönüşümden 13 bin 350 eser üretti

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 25 ilkokulda düzenlenen projeye, 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı içerisinde 35 bin çocuk katıldı. Proje çerçevesinde çocuklar, geri dönüşümden 13 bin 350 eser üretildi. Ayrıca, atıklardan bin 250 kıyafet yapıp sergiledi.

Yüzbinlerce metrekare büyüklüğündeki yeşil alanlar hizmete açıldı

Belediye ekiplerince 2024 yılında toplamda 60 bin 325 konuta, 50 bin öğrenciye ve 400 işletmeye sıfır atık bilgilendirmesi yapıldı. Çevre bilincini çok daha güçlü hale getirmek ve yeşil alan sevgisini artırmak adına Başakşehir Millet Bahçesi, Hoşdere Millet Bahçesi, Kayaşehir Millet Bahçesi, Ayazma Millet Bahçesi, Altınşehir Millet Bahçesi, Çam ve Sakura Millet Bahçesi, Sular Vadisi ve Bahçeşehir Gölet’in de yer alığı yüzbinlerce metrekare büyüklüğündeki yeşil alanlar, Başakşehirlilerin hizmetine açıldı. Yapımı devam eden Güvercintepe Millet Bahçesi’nde ise sona yaklaşıldı.

216 bin ağacın kesilmesinin önüne geçildi

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 12 bin 756 ton kağıt atık toplanarak 216 bin 859 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. Günde, 100 ton geri dönüşebilir atık malzeme toplanmaya başlandı. 52 ton atık lastik de geri dönüşüme kazandırıldı.